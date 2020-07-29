Топ-7 полезных привычек, которые сделают вас здоровее

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог рассказала, какие ежедневные привычки помогают ей держать себя в форме

Как формируются привычки с точки зрения нейропластичности мозга? Каждое действие создает связь между несколькими нейронами в голове - лучики, которые тянутся от одного нейрона к другому. Когда действие повторяется, лучик становится толще. Со временем возникает устойчивая нейронная связь, и привычка проявляется уже без особых усилий, рассказывает нутрициолог Светлана Никитчук.

Но почему порой так тяжело ввести новую привычку? Вспомните желание заняться спортом например: “Завтра точно начну!” В этот момент сформировалась нейронная связь. Но не на занятие спортом, а на желание сделать это завтра. Завтра вам уже будет проще повторить ту же мысль “Завтра начну!”, чем действительно начать.

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Так что если вы хотите ввести привычку, сделайте это сегодня. Эксперт поделилась своими полезными привычками, начав с режима.

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В моем телефоне включена программа «Режим сна», и в 22.00 он напоминает мне что пора спать, автоматически выключается звук до 7.00.

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Спать ложусь с 22.00 до 23.00 (исключение составляет только первая неделя курса когда приходиться допоздна работать).



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Подъем с 7.00 до 8.00. Даже в выходные я не нарушаю режим, так как постоянная смена режима плохо сказывается на самочувствии, здоровье и гормональном фоне.

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Утром всегда стакан воды натощак, так сказать принимаю «внутренний душ».

Дальше вкусный и полезный завтрак - это правило уже многих лет.

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Ежедневно, принимая душ, я слушаю аудио книги. Так время на чтение находится всегда.

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В неделю обязательные три силовые тренировки.



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Каждый будний день спланирован. Без этой привычки я не смогла бы вести 3 блога, 3 проекта и от 300 человек одновременно. Меня это не напрягает. Я вижу в этом огромные преимущества и мне нравится каждый день вычёркивать сделанные дела.

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Каждый месяц подведение итогов прошлого месяца и планирование следующего.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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