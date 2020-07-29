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Топ-7 полезных привычек, которые сделают вас здоровее

Среда 29 июля 2020 08:35
Топ-7 полезных привычек, которые сделают вас здоровее
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Нутрициолог рассказала, какие ежедневные привычки помогают ей держать себя в форме

Как формируются привычки с точки зрения нейропластичности мозга? Каждое действие создает связь между несколькими нейронами в голове - лучики, которые тянутся от одного нейрона к другому. Когда действие повторяется, лучик становится толще. Со временем возникает устойчивая нейронная связь, и привычка проявляется уже без особых усилий, рассказывает нутрициолог Светлана Никитчук.

Но почему порой так тяжело ввести новую привычку? Вспомните желание заняться спортом например: “Завтра точно начну!” В этот момент сформировалась нейронная связь. Но не на занятие спортом, а на желание сделать это завтра. Завтра вам уже будет проще повторить ту же мысль “Завтра начну!”, чем действительно начать.

Так что если вы хотите ввести привычку, сделайте это сегодня. Эксперт поделилась своими полезными привычками, начав с режима.

В моем телефоне включена программа «Режим сна», и в 22.00 он напоминает мне что пора спать, автоматически выключается звук до 7.00.

Спать ложусь с 22.00 до 23.00 (исключение составляет только первая неделя курса когда приходиться допоздна работать).

Топ-7 полезных привычек, которые сделают вас здоровее

Подъем с 7.00 до 8.00. Даже в выходные я не нарушаю режим, так как постоянная смена режима плохо сказывается на самочувствии, здоровье и гормональном фоне.

Утром всегда стакан воды натощак, так сказать принимаю «внутренний душ».
Дальше вкусный и полезный завтрак - это правило уже многих лет.

Ежедневно, принимая душ, я слушаю аудио книги. Так время на чтение находится всегда.


В неделю обязательные три силовые тренировки.

Топ-7 полезных привычек, которые сделают вас здоровее

Каждый будний день спланирован. Без этой привычки я не смогла бы вести 3 блога, 3 проекта и от 300 человек одновременно. Меня это не напрягает. Я вижу в этом огромные преимущества и мне нравится каждый день вычёркивать сделанные дела.

Каждый месяц подведение итогов прошлого месяца и планирование следующего.

Топ-7 полезных привычек, которые сделают вас здоровее

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее диетолог Татьяна Дик рассказала об основных правилах здорового перекуса.

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