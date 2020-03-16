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Топ-6 эффективных и простых способов ускорить метаболизм: шпаргалка диетолога

Lite » Красота 16.03.2020 - 08:37
Топ-6 эффективных и простых способов ускорить метаболизм: шпаргалка диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, от чего зависит метаболизм

Хороший обмен веществ, или метаболизм, - это залог стройности, легкости, хорошего самочувствия и, как следствие, цветущего внешнего вида и здоровья. О том, как можно ускорить этот важный физиологический процесс и что для этого нужно, рассказала диетолог Светлана Никитчук, котрая ранее поделилась списком полезных ферменативных напитков. На странице в Instagram она опубликовала топ-6 способов разогнать обмен веществ.

Что такое метаболизм и как можно повлиять на его скорость? Метаболизм, или обмен веществ - это совокупность химических реакций, позволяющих организму оставаться живым.

При этом высвобождается некая энергия, измеряемая в килокалориях, и с ее помощью организм строит новые молекулы. Измерять скорость метаболизма не возможно. Но есть примерные формулы расчета основного обмена веществ, такая как Харриса Бенедикта.

Топ-6 эффективных и простых способов ускорить метаболизм: шпаргалка диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

От скорости обмена веществ зависит наше здоровье, фигура и молодость. Чем быстрее обмен веществ, тем считается лучше для организма. Топ-6 способов повлиять на метаболизм и ускоритьобмен веществ:

Режим питания. Не делайте большие перерывы между едой. Распределить равномерно приемы пищи в дне начиная с того момента как проснулись и последний приём за три часа до сна.

Топ-6 эффективных и простых способов ускорить метаболизм: шпаргалка диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пейте достаточное количество чистой воды. Вода является отличным катализатором в ней все процессы протекает гораздо быстрее.

Ешьте сбалансировано. Баланс компонентов питания влияет на обмен веществ. Особенно на это влияет количество белка в питании.

Сон. Во сне вырабатывается много гормонов, влияющих на обмен веществ, например, соматотропин - гормон роста. Он принимает активное участие в сжигании жира.

Топ-6 эффективных и простых способов ускорить метаболизм: шпаргалка диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Физические нагрузки - также способствуют ускорению обмена веществ. Чем больше мы двигаемся, тем больше калорий сжигаем.

Количество мышечной массы. Всем известный факт: чем больше мышц в организме, тем больше калорий ваш организм сжигает в спокойном состоянии.

Эти правила должны быть образом жизни для того, чтобы вам удалось поддерживать себя в отличной форме!

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