Топ-6 эффективных и простых способов ускорить метаболизм: шпаргалка диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, от чего зависит метаболизм

Хороший обмен веществ, или метаболизм, - это залог стройности, легкости, хорошего самочувствия и, как следствие, цветущего внешнего вида и здоровья. О том, как можно ускорить этот важный физиологический процесс и что для этого нужно, рассказала диетолог Светлана Никитчук, котрая ранее поделилась списком полезных ферменативных напитков. На странице в Instagram она опубликовала топ-6 способов разогнать обмен веществ.

Что такое метаболизм и как можно повлиять на его скорость? Метаболизм, или обмен веществ - это совокупность химических реакций, позволяющих организму оставаться живым.

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При этом высвобождается некая энергия, измеряемая в килокалориях, и с ее помощью организм строит новые молекулы. Измерять скорость метаболизма не возможно. Но есть примерные формулы расчета основного обмена веществ, такая как Харриса Бенедикта.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

От скорости обмена веществ зависит наше здоровье, фигура и молодость. Чем быстрее обмен веществ, тем считается лучше для организма. Топ-6 способов повлиять на метаболизм и ускоритьобмен веществ:

Режим питания. Не делайте большие перерывы между едой. Распределить равномерно приемы пищи в дне начиная с того момента как проснулись и последний приём за три часа до сна.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пейте достаточное количество чистой воды. Вода является отличным катализатором в ней все процессы протекает гораздо быстрее.

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Ешьте сбалансировано. Баланс компонентов питания влияет на обмен веществ. Особенно на это влияет количество белка в питании.

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Сон. Во сне вырабатывается много гормонов, влияющих на обмен веществ, например, соматотропин - гормон роста. Он принимает активное участие в сжигании жира.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Физические нагрузки - также способствуют ускорению обмена веществ. Чем больше мы двигаемся, тем больше калорий сжигаем.

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Количество мышечной массы. Всем известный факт: чем больше мышц в организме, тем больше калорий ваш организм сжигает в спокойном состоянии.

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Эти правила должны быть образом жизни для того, чтобы вам удалось поддерживать себя в отличной форме!

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко раскрыла секрет, как похудеть во сне.