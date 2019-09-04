ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-5 продуктов-помощников для красивой и сияющей кожи

Lite » Красота 04.09.2019 - 08:32
Топ-5 продуктов-помощников для красивой и сияющей кожи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экспер перечислила, какие продукты стоит включить в рацион для молодости и красоты

Красота идет изнутри – это неопровержимая аксиома, которую знает каждый. Это значит, что наше питание и образ жизни напрямую связаны с внешним видом. О том, какие продукты для красивой и сияющей кожи включить в рацион рассказала на странице в Instagram диетолог Наталья Макиенко, которая развеяла мифы о модных суперфудах.

Продукты действительно могут как лечить, так и быть ядом в определенных случаях. Например, безобидные и полезные для репродуктивной системы томаты, часто нужно исключить при псориазе.

Какие же продукты стоит добавить, если Вы хотите сохранить молодость кожи, тонус, здоровье, цвет лица + избавиться от покраснений/сыпи?

Топ-5 продуктов-"помощников" для красивой кожи:

  • Вода и соль

Топ-5 продуктов-помощников для красивой и сияющей кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важна именно вода и никакие напитки ее не заменят. 30 мл на 1 кг Вашего веса + дополнительные 150-200 мл на каждый напиток с кофеином/бокал алкоголя (которые лучше сократить в рационе). Соль часто стремятся исключать, но без нее водно-солевой баланс невозможен. Средняя рекомендованная порция в день 1/4 ч.л. качественной соли (розовой/морской/гималайской и т.д.)

  • Омега-3, омега-6

Топ-5 продуктов-помощников для красивой и сияющей кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Необходимый "компонент" рациона— незаменимые жирные кислоты омега-3, омега-6. Но в правильной пропорции (омега-6 должно быть меньше). Полиненасыщенные жиры важны для женского здоровья. А женское здоровье = красивые волосы, кожа, ногти! Выбираем оливковое масло, льняное масло, масло грецкого ореха, орехи, семена, семечки, авокадо и лосось (нужны жирные сорта красной рыбы).

  • Белок

Топ-5 продуктов-помощников для красивой и сияющей кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белок хотя бы в 1 прием пищи в день (рыба/индейка/яйца/морепродукты). Да, полный комплекс аминокислот можно получить только за счет белка, в идеале животного. Но для вегетарианцев тоже есть выход - красная чечевица.

  • Яичный желток

Топ-5 продуктов-помощников для красивой и сияющей кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Очень женский продукт и сильный антиоксидант. Уже прошли те времена, когда его выбрасывали, и мифы о его вреде опровергли, к счастью.

  • Клетчатка

Топ-5 продуктов-помощников для красивой и сияющей кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Клетчатка - это питание "хорошей" микрофлоры и гарантия здорового кишечника. Крупы, фрукты, овощи, орехи, зелень - Ваши ежедневные группы продуктов.

Плюс важный момент вне всех пунктов - сон. Спать свою норму для многих - мечта. Важный интервал сна для нашей красоты: с 00.00 до 04.00. Постарайтесь всегда ложиться до 00.00 и спать минимум эту "временную вилку".

Топ-5 продуктов-помощников для красивой и сияющей кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ранее нутрициолог Анна Никольская привела пример детокс-меню, которое поможет похудеть.

Только спокойствие! Диетолог перечислила продукты для крепких нервов Диетолог назвала продукты, которые помогут женщинам сохранить красоту и молодость
Новости Украины диетологбьюти-советы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь