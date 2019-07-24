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Топ-4 мифа о плоском животике: какие методы не работают

Lite » Красота 24.07.2019 - 08:42
Топ-4 мифа о плоском животике: какие методы не работают
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экперт рассказала, какие методы похудения в области живота не работают

Плоский животик и стальной пресс – мечта всех худеющих. Убрать лишние складки в проблемной зоне и избавиться от нескольких сантиметров в области талии можно с помощью спортзала и правильного питания, но все ли известные способы хороши или какие-то из них все же не работают? На этот вопрос ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина на своей странице в Instagram.

Специалист развенчала топ-4 распространенных мифа о том, как стать обладательницей плоского животика, и дала действенные советы тем, кто серьезно намерен похудеть в этой проблемной области.

Нужно качать пресс каждый день - тогда живот станет плоским

Топ-4 мифа о плоском животике: какие методы не работают

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

От регулярных упражнений на пресс жир не уходит! Это касается всего тела в целом и пресса в частности. Нельзя избавиться от жира локально. Поэтому, если хотите, чтобы жир ушел, вам нужно избавляться от него по всему телу – снижайте суточную норму калорий на 20%.

Чистка кишечника уберет живот

Топ-4 мифа о плоском животике: какие методы не работают

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В качестве мер "очистки" используются клизмы, слабительное, всевозможные чаи и БАДы, но большинство этих приемов бесполезны, а многие откровенно опасны. Освободившись от содержимого кишечника и воды, вы, конечно, получите какой-то результат. Но, сами понимаете, крайне недолговечный.

При диастазе нельзя убрать живот, только смириться

Топ-4 мифа о плоском животике: какие методы не работают

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диастаз – расхождение прямых мышц живота. Стандартные упражнения на пресс при диастазе не помогут, но есть специальные комплексы тренировок, которые решают этот вопрос.

Расхождение прямых мышц живота может обернуться разного рода грыжами, вызвать ущемление кишечника, искривление и болезни позвоночника, поэтому диастаз нужно убирать обязательно.

Антицеллюлитный крем сжигает жир на животе

Топ-4 мифа о плоском животике: какие методы не работают

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Назначение антицеллюлитных кремов и обертываний - стимуляция крово- и лимфотока. Это позволяет убрать отечность, что дает небольшое изменение в объемах, и улучшает качество кожи. На расщепление жиров такие процедуры не оказывают влияния.

Действительно эффективные методы борьбы с жиром на животе – сбалансированное питание и физическая активность, обязательно эти компоненты в комплексе. Одно без другого не сработает.

Ранее диетолог Екатерина Пятышина рассказала о важности питьевого режима при похудении.

Напомним, что эксперт по похудению Ирина Кайданович перечислила  шесть продуктов, которые прекрасно чистят организм .

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