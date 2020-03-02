Система минус 60: вся правда и мифы по мнению диетолога

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Эксперт рассказала, почему эта диета подходит не всем

Недавно консультант-диетолог объяснила, так ли важен водный баланс при похудении или необходимость выпивать по 2 литра в день — это всего лишь миф, а теперь нутрициолог Светлана Никитчук раскрыла все подводные камни популярной диеты Система минус 60.

"Система питания минус 60 - это достаточно популярная диета, придуманная журналистом. Человек, который не имеет ничего общего с диетологией и нутрициологией", - утверждает Светлана.



⠀Фото: (pexels.com)

Женщина придумала и сама похудела по этой системе, которая сработала для одного конкретного человека с определёнными параметрами организма.

Основала она ее частично на базовых принципах: основные приемы пищи 3-4 раза в день, не ужинать за 3 часа до сна (но у неё это было до 6). Если вы ложитесь позднее 9 – эта система уже работает не правильно. Да и вообще, не есть после 6 - этот миф уже давно развеян.



⠀Фото: (pexels.com)

Остальные принципы она додумала сама - например то, что на завтрак можно есть все, что хочешь. Но, для людей с нарушением пищевого поведения, это выражение выглядит, как призыв к действию - они могут съесть на завтрак весь торт. И даже несмотря на утреннее время, суточный перебор по калориям будет однозначно. И ещё что хуже, это просто войдёт в привычку.

Фото: (pexels.com)

Далее в этой системе катастрофически маленькое содержание жиров - она пишет только про 1 чайную ложку растительного масла до 2 часов дня. (Однако, уже доказано, что у жиров нет времени по употреблению - они нужны нам всегда). Это второй по важности для организма компонент и он должен присутствовать в каждом приеме пищи. В этой системе же идёт конкретное его ограничение. Что плохо скажется на здоровье.

Складывается впечатление, что эта система - солянка из разных мифных диет из Интернета.

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В ней также применяется принцип диетического стола №5 - есть только печёное, на пару и тушеное. Это не плохо, но может быстро надоесть.

Фото: (pexels.com)

И в добавок раздельное питание - мясо раздельно с крупами и тд. Хотя это тоже уже развеянный миф, человек будет худеть также хорошо и без раздельного питания, так как у нас все три фермента для расщепления жиров, белков и углеводов вырабатываются одновременно.

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Макароны раз в неделю - это тоже ошибочное мнение, так как хорошие макароны из твёрдых сортов пшеницы приравниваются по кбжу к крупе.

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Все вроде бы не такое страшное, и не такое плохое – но, вся ее система состоит из мифов из интернета, которые к тому же уже давно развенчаны.

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Из плюсов можно отметить только приемы пищи 3-4 раза в день, способы приготовления и отказ от сахара.

Кроме того, диетолог недавно озвучила список продуктов, которые нельзя сочетать при похудении.