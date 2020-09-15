Ярко и необычно: Кайли Дженнер демонстрирует главные тренды маникюра

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Все цвета радуги

Кайли Дженнер давно уже привыкла вводить в моду прически, одежду, косметику и тренды макияжа. На этот раз знаменитость показала в своей Instagram, какая мода будет в данном сезоне на маникюр. Молодая мамочка выставила фото своих рук, ногти обеих рук выполнены во французском маникюре, но кончики ногтей на одной руке оранжевые, а на другой – ярко-салатовые. Фолловеры звезды были в восторге от такого решения.

Трендовый маникюр от Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также соблазнительная звезда заставила поклонников влюбиться в необычные рисунки на ногтях: Кайли показала острые коготки с картинками – глазки, просто абстрактные линии, розовый горошек – на каждом ногте отдельный рисунок выглядит очень необычно и привлекает внимание. Голубой, синий, оранжевый, желтый, розовый... Дженнер решила использовать сразу все цвета и не прогадала – поклонники тут же захотели себе такой же маникюр.

Девушка любит эксперименты (фото: instagram.com/kyliejenner)

Еще один тренд, который задала Кайли – нежно-розовые, ближе к белому, но все еще розовые однотонные ногти. Форма – лопаточка. «Кайли, когда ты успеваешь делать свой маникюр, это просто красота», «Спасибо, что вдохновляешь нас», «Вау, обожаю новый тренд- объединить разные цвета в одном маникюре, срочно звоню своему мастеру», «А малышка не хочет такие же ноготки», - прокомментировали фолловеры.

Кайли использует яркие цвета в маникюре (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, что у Кайли Дженнер есть своя линия косметики – по уходу, недавно Кайли представила свою AHA-сыворотку, а также декоративная косметика. Может, следующий шаг – собственная линия для ногтей? Ждем!