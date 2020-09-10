Для теплых деньков: Кайли Дженнер демонстрирует стильный образ в модных оттенках осени

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Берем пример!

Кайли Дженнер показала очередной образ, сплошь состоящий из стильных новинок осени. Девушка примерила спортивного кроя белые брюки (по-прежнему одна из самых актуальных моделей), которые надела с розовым топом без бретелей с ярким принтом. Белые кеды на массивной подошве, розовая панама и крошечная сумочка в таком же оттенке стали гармоничным дополнением к аутфиту.

Из аксессуаров 23-летняя бизнесвумен выбрала несколько браслетов, часы, золотые серьги, кольцо в виде даты ее рождения и цепочку. Чтобы усилить «кукольный» эффект, она позирует в машине с розовыми сиденьями. Отдельного внимания заслуживает и маникюр девушки. В этот раз она выбрала яркий вариант френча в двух оттенках: левая рука выполнена в оранжевом цвете, правая – в зеленом.

Кайли Дженне в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Это все для меня», – написала Кайли под серией снимков. Сеть в ответ принялась писать свое мнение о новом луке звезды. «Это очень мило», «Вау, всегда первая», «Ты выглядишь очаровательно», «Я влюблен в это»…

Кайли обожает яркие детали (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, розовый оттенок – один из любимых у Кайли. Она старается по максимуму окружить себя розовыми вещами, что касается не только одежды, но и предметов интерьера. Так, ее офис славится тем, что напоминает кукольный домик из-за многочисленных розовых вещей. А вот дома она предпочитает классику и сдержанные тона.