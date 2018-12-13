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Разнообразно и сбалансировано: какие продукты нужно есть беременным

Lite » Красота и Здоровье 13.12.2018 - 21:29
Разнообразно и сбалансировано: какие продукты нужно есть беременным
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также сообщается, какие продукты стоит исключить из рациона будущим мамам

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун составила список продуктов, которые обязательно должны быть в рационе беременных женщин. Свои рекомендации она опубликовала на странице в Facebook.

Уляна Супрун рассказала, что питание беременных женщин должно быть разнообразным и сбалансированным и ожидание ребенка – прекрасный повод для того, чтобы оздоровить гастрономические привычки всей семьи.

Она отметила, что в начале беременности рацион сильно менять не обязательно, хотя именно в этот период могут появиться различные неожиданные желания – соленого, кислого, сладкого. Это связано с гормональной перестройкой организма. Супрун не рекомендует злоупотреблять такими продуктами, чтобы не навредить организму.

Во время токсикоза первого триместра нужно принимать пищу каждые 2-3 часа, небольшими порциями. При этом еду нужно не сильно разогревать и перетирать.

Во втором и третьем триместре нужно отнестись к рациону более серьезно. Из рациона нужно исключить сладости, которые содержат тартразин – закрашенные газированные и сладкие напитки, копчености, закрашенные кремы, жевательные резинки и конфеты, карамель, консервы, крепкий черный чай и крепкий кофе.

В этот период обязательно нужны есть овощи и фрукты во время всех приемов пищи и перекусах. Желательно употреблять их в чистом, не обработанном виде. Не пастеризованный сок пить не рекомендуется.

Также нужно есть различные злаки и выбирать те, в которых низкий уровень соли и сахара. Уляна Супрун рекомендует обращать внимание на маркировку продуктов – там должны быть цельные злаки и большое количество пищевых волокон.

Разнообразно и сбалансировано: какие продукты нужно есть беременным

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Для того, чтобы избежать запоров, в ежедневном рационе должно быть 20-35 грамм клетчатки, при чем получать ее нужно именно из продуктов, а не из добавок.

Уляна Супрун советует включить в рацион молочные продукты – от 500 мл в сутки. Полезно есть сыры, творог и йогурты. Жирность должна быть низкой.

Обязательно в рационе должно быть мясо. Однако употребление мясных продуктов (сосиски, колбаса, паштеты) стоит ограничить. Также в рационе должны быть бобовые, рыба, яйца и орехи.

Из витаминов Уляна Супрун рекомендует принимать дополнительно фолиевую кислоту, которую стоит начать принимать еще до наступления беременности и обязательно пить ее в течении всего первого триместра беременности.

Кроме того, в рационе беременных женщин должен быть обязательно витамин D, железо и цинк. Однако и. о. министра рекомендует получать эти витамины из сбалансированной пищи.

 

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Супрун рассказала о продуктах с полезными бактериями.

А также писали о том, что Уляна Супрун рассказала, как правильно мерить температуру.

Видео: РБК-Украина

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