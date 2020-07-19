ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пятки как у младенца обеспечены: действенный домашний рецепт

Воскресенье 19 июля 2020 08:37
Пятки как у младенца обеспечены: действенный домашний рецепт
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Проверенный домашний рецепт с эффектом не хуже салонных процедур

Красивые и ухоженные ступни – это залог хорошего самочувствия, прекрасного настроения, а также уверенности в себе! Одна из самых распространенных женских проблем – натоптыши, трещины на пятках, огрубевшая кожа. Как получить гладкие и красивые пятки в домашних условиях, рассказала бьюти-блогер Марина на своей странице в Instagram.

Кожа пяток от природы имеет намного более плотную структуру, чем кожа на теле и лице, ведь именно на пятки приходится основная нагрузка во время ходьбы. Проблемы с кожей стоп начинаются, когда нарушается баланс обновления клеток кожи, то есть скорость образования новых клеток превышает скорость слущивания. Такое явление называется гиперкератоз. Он и приводит к появлению огрубения кожи и трещин.

Важная часть ухода — удалить слой ороговевшей кожи. Следующий этап — регулярно увлажнять и смягчать кожу.

Пятки как у младенца обеспечены: действенный домашний рецепт

Иллюстративное фото (pexels.com)


Хочу предложить вам хороший, проверенный рецепт, эффект от которого не менее потрясающий, как от дорогостоящей салонной процедуры.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 1 ст.л. пищевой соли.
  • 1 ст.л. яблочного уксуса 6%.
  • 1 ст.л. перекиси водорода.
  • 3 ст.л. натёртой стружки хозяйственного мыла.
  • 2 ч.л. оливкового масла.


Соль, уксус, перекись и мыло залить 0,5 литра горячей воды, тщательно перемешать, накрыть крышкой и выждать 20 минут, затем добавить оливковое масло, перемешать.

Пятки как у младенца обеспечены: действенный домашний рецепт
Иллюстративное фото (pexels.com)

В ванночку (тазик) налить 2 литра тёплой воды, в неё же добавить полученный мыльный раствор, опустить ноги, выдержать 15 минут, вытереть полотенцем, для закрепления результата нанести на ступни жирный уходовый крем.

Применение: 2 раза в неделю.
Курс: 1 месяц.

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Ранее популярный бьюти-блогер поделилась эффективной маской для волос по рецепту голливудских звезд.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины красотабьюти-советы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь