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Остановись, мгновенье: топ-7 продуктов, которые продляют молодость

Lite » Красота 09.04.2019 - 15:42
Остановись, мгновенье: топ-7 продуктов, которые продляют молодость
Иллюстративное фото: unsplash/michaeldam
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Пора свериться со списком, есть ли они в вашем рационе

Если вы до сих пор сомневаетесь, что выражение "мы то, что мы едим" правдиво, просто включите эти продукты в свое меню и понаблюдайте за состоянием кожи. Вы будете удивлены! Богатые витаминами и антиоксидантами, они оказывают на нее детоксическое и омолаживающее воздействие, заставляя буквально сиять изнутри.

Авокадо

Авокадо

Авокадо – настоящая находка для девушек, все его преимущества сложно перечислить. Этот плод содержит высокое количество витамина Е, протеин, отвечающий за упругость кожи, фолиевую кислоту, которая помогает регенерации клеток, антиоксиданты, выводит из организма излишки холестерина и токсины, а его масло буквально увлажняет кожу изнутри… Плюс ко всему он такой вкусный и универсальный: авокадо отлично подходит для салатов, смузи и сладких десертов. 

Лосось

Лосось

О пользе красной рыбы и Омега-3 кислот знают все от мала до велика. Но настоящим трендом в последнее время употребление этого деликатеса сделала Виктория Бэкхем. Знаменитая икона стиля призналась в интервью, что именно с введением в рацион лосося она избавилась от многих проблем, в том числе высыпаний и воспалений. К слову, эти же кислоты добавляют во многие дорогостоящие кремы.

Шоколад

Шоколад

Речь идет не о сладкой молочной плитке, а о продукте с максимальным содержанием какао. Именно эти плоды (особенно, кстати, в сыром виде) обладают чудодейственными свойствами: тормозят процессы старения благодаря теобромину, защищают клетки от свободных радикалов, повышают упругость кожи благодаря полифенолам, а также уменьшают внутренние воспаления и даже защищают кожу от ультрафиолета.  

Куркума

Куркума

Эта специя хороша для всех без исключения. Причем как для внутреннего, так и для наружного применения. С помощью главного компонента – куркумина – она выводит из организма свободные радикалы, запускает механизмы борьбы с окислением, убирает воспаления, очищает кровь, стимулирует выделение желчи, улучшает состояние сосудов, а еще – ускоряет синтез коллагена. Что разумеется, мгновенно отражается на коже. Отлично работают и маски из этой чудодейственной приправы, которые отлично очищают кожу и разглаживают морщинки.

Ягоды

Ягоды

Диетологи уверяют, что ягоды – номер один для тех, кто хочет вернуть коже свежий вид в кратчайшие сроки. Особенно темные, такие как ежевика и черника. Они содержат много витамина С, органических кислот, калия, а также полифенолы, которые способны регенерировать клетки кожи. С помощью природного антисептика – антоцианина – ягоды противостоят вредоносным бактериям, укрепляют сосуды и улучшают пищеварение.    

Оливковое масло

Оливковое масло

Хоть о пользе оливкового масла холодного отжима всем давно известно, нельзя не упомянуть его, если мы говорим о молодости кожи. На страже ее гладкости, упругости и свежести нашей стоят витамины Е, А, D, каротин и множество других компонентов. К слову, именно это ароматное масло называет своим главным секретом красоты секс-символ всех времен – Сои Лорен.

Зелень

Зелень

Весь секрет в волшебном воздействии зелени на нашу кожу – в хлорофилле, витаминах, минералах и ферментах. Это они наполняют уставшую тусклую кожу сиянием и свежестью, а нас – счастьем от отражения в зеркале. А еще зелень – один из главных борцов с токсинами. Специалисты по питанию не советуют, а буквально настаивают на ее ежедневном употреблении.

Все фото в материале: pixabay.com

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