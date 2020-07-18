Обруч не работает: эксперт рассказала, что действительно поможет убрать живот

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог раскрыла, какие методы избавления от живота не работают

Выпирающий живот видно со всех сторон, в любой одежде. Особенно сейчас летом, когда он совсем ни к чему. Он не позволяет носить красивые вещи, забирает уверенность, не дает возможности полноценно насладиться такой короткой и желанной погодой. Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала на своей странице в Instagram, как же от него избавиться, а также подчеркнула, какие популярные методы на самом деле не работают.

К примеру, как делать не надо:

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Живот нужно было убрать еще вчера, времени мало. В самый раз прибегнуть к похудительным мерам, которые дают быстрые результаты. Начну качать пресс 100 раз утром и 100 раз вечером, плюс вакуум живота и готово. Что не сделаешь ради красоты. Можно и постараться.

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А вообще нужно хорошенько пропотеть - потеешь значит худеешь! Обернусь пищевой пленкой или одену пояс из собачьей шерсти и буду бегать, прыгать или в этом наряде буду пресс качать.

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Еще можно купить обруч. Ничего сложного. В школе помниться я неплохо крутила его. 100 раз утром и 100 раз вечером и живот растает на глазах.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

И вот мы потеем, качаем, крутим, а живот никуда не уходит! Эти методы бесполезны.

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Придется посидеть на диете. Нашла отличную: до -8-10 кг за месяц. Всего месяц мучений и живота как не бывало. Но постоянные срывы не дают дойти до конца. Хочется вкусненького и вообще жрать охота. Не мое это - похудение. Буду с животом значит ходить. Это только для тех, у кого железная воля.

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Как же победить живот?

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Живот - это скопление жира, все это знают. В запасы идут неистраченные калории из пищи, даже из самой правильной. Съели лишнее, получите запас. А чтобы организму пришлось пойти в чулан за заначкой на черный день, нужно перестать давать лишние калории.

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Почему не работают перечисленные выше способы:

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Качаем пресс! Хорошо для проработки мышц живота. Но если вы по-прежнему едите калорий, больше чем потратили - жир останется при вас.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Обертывания, собачий пояс - усиленное потоотделение никак не помогут убрать живот. Пот - это потеря жидкости - тело защищает органы от перегрева. Вы потеряете запасы жидкости и получите отеки. Но живот останется на месте.

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От обруча и корсета можно получить лишь синяки да деформацию внутренних органов.

Никуда жир не денется, если организму не создать условия нехватки энергии. С диетами похудеть возможно! Ведь когда ешь мало - создаётся дефицит калорий.

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Но почему вес уходит, а живот нет? Почему идут срывы?

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А потому, что дефицит настолько велик, что организм страдает, и голод не дает дойти до конца. Большая часть похудения идет не жиром, а мышцами. Вместо живота мы теряем упругость и замедляем себе метаболизм.

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ЧТО ПОМОЖЕТ УБРАТЬ ЖИВОТ 100%:

Считаем калории по свои показатели. Не более 20% ставим дефицит.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Следим за балансом белков, жиров и углеводов в соотношении 30/30/40. Тогда не будет голода и срывов, потери мышечной массы.

Тренировки должны быть комплексные - на все группы мышц, а не только на пресс. Так расходуется больше калорий и улучшается метаболизм.

Напомним, Настя Каменских поделилась тренировкой для стройного и подтянутого тела.