Нужно ли считать калории, чтобы похудеть: детальный ответ диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт подчеркнула, что всегда стоит слушать свой организм

Нужно ли считать калории, чтобы добиться похудения? Этот вопрос актуален для многих женщин, у которых нет времени, возможности или желания регулярно вести детальные подсчеты. Диетолог Ольга Безугла дала на него детальный ответ на своей странице в Instagram - по ее мнению, вполне возможно сбросить вес и не считая калории.

Почему словосочетание «низкоуглеводный» приравнялось знаменателю «ПОЛЕЗНЫЙ»? Учитывая, что это достаточно популярный тренд правильного питания, важно понимать, что начиная со второй половины 20 столетия во многих странах в целом наблюдается снижение калорийности пищи на 30-35%, при этом показатели ожирения увеличиваются на 400%.

Поэтому не все так однозначно, и на самом деле обрести стройность можно НЕ СЧИТАЯ калории (если вы не на определённым типе питания, например кето-диете).

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Предлагаю разобрать топ причин, почему возможно получить сбалансированный рацион и обрести стройность без подсчета калорий.

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1. Важно понимать, что ключевую роль играет не количество, а качество продукта. Так, нутрицевтическая плотность продукта весьма важна и нам важно понимать, что не все калории одинаковые. К примеру, значительной разницы в содержании калорий между жаренной курицей и стейком лосося нет. Но, сделав выбор в пользу лосося, организм получит больше белка и полезного жира, необходимого для нашего организма и способного принести ему значительную пользу. Стоит отметить, что употребление высокобелковой пищи, в данном случае, обеспечит чувство сытости на длительный период. При условии замены процесс жарки на приготовление блюда в духовке или на пару, рафинированные и химические вещества автоматически исключаются из рациона.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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2. Второй причиной для отказа от подсчёта калорий является тот факт, что процесс причиняет психологический дискомфорт группе людей с намерением сбросить вес. Чрезмерная зацикленность над количеством обычно приводит к формированию расстройства пищевого поведения.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Делаем вывод, что всегда стоит слушать свой организм и заботиться о нём, отдавая предпочтение здоровым продуктам и опуская важные цифры калорийности рациона. Подтверждено исследованиями, что эффективность низкокалорийных диет намного ниже высококалорийных (LCHF).

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Автор: Lite