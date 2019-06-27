Мисс Украина 2019: в Киеве представили претенденток на корону красоты

Фото: претендентки на Мисс Украина 2019 (пресс-служба)

50 красавиц со всех уголков Украины стремятся завоевать желанную корону

В среду, 26 июня в Киеве состоялась официальная презентация претенденток на участие в национальном конкурсе красоты "Мисс Украина 2019". 50 красавиц со всех уголков Украины дефилировали по подиуму ресторанного комплекса. Но следует отметить, что за главную корону страны сразятся в финале всего 25 из этих девушек.

Презентация началась ярким магнетическим выступлением-перформансом актеров театра "Шарж", в ходе которого гости увидели главную корону страны - желанную награду участниц ожесточенной борьбы. В этом году по инициативе комитета конкурса впервые с 1991 года было проведено ее эксклюзивную реставрацию. Уникальное украшение засияло новым светом, соразмерным с красотой конкурсанток.

Фото: презентация претенденток на Мисс Украина 2019 (пресс-служба)

Ведущим презентации стал Владимир Полуев, более известный как телеведущий политического ток-шоу "Пульс".

Яркими и зажигательными выступлениями порадовали присутствующих звездные гости - невероятные певицы Индира и сексапильная Анна Добрыднева.

Фото: презентация претенденток на Мисс Украина 2019 (пресс-служба)

Конечно же, изюминкой праздника стало объявление 50 участниц конкурса Мисс Украина 2019. Поочередно в свете софитов на сцену выходили самые достойные претендентки, которые уже вскоре начнут борьбу за главную корону страны.

Фото: презентация претенденток на Мисс Украина 2019 (пресс-служба)

Директор конкурса Мисс Украина Виктория Киосе отметила беспрецедентное количества заявок, полученных в этом году от желающих принять участие в конкурсе. Каждая из представленных на презентации конкурсанток - результат споров и нелегкого выбора организационного комитета, доказательство целеустремленности и упорства на пути к цели его участников.

Фото: презентация претенденток на Мисс Украина 2019 (пресс-служба)

Именно поэтому каждая из них - уже победительница. Однако корону и заветный титул получит только одна девушка, имя которой станет известно в финале конкурсной борьбы.

У девушек впереди немало испытаний, в ходе которых организаторы конкурса Мисс Украина в очередной раз продемонстрируют, что красота - это сила, которая своими самыми разнообразными проявлениями способна спасти мир.

Напомним, победительница конкурса Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко вышла замуж за знаменитого телеведущего Дмитрия Комарова.

Ранее на конкурсе "Мисс Украина": разразился скадал - одна из участниц оказалась сестрой директора Виктории Киосе. Как уверяет Марина, она подала документы на участие втайне от своей сестры и потому в честности отбора сомневаться, по ее словам, не стоит.