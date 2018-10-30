Комаровский рассказал, чем необходимо питаться, чтобы улучшить зрение

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Врач советует включать в рацион разнообразную пищу

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие продукты нужно употреблять в пищу для того, чтобы улучшить зрение. Соответствующий пост эксперт опубликовал в Instagram.

Евгений Комаровский утверждает, чтобы поддерживать зрение в хорошем состоянии достаточно питаться разнообразными блюдами, чтобы организм получал все необходимые витамины и минералы.

"Нужно питаться гармонично и разнообразно. Разнообразное питание без всяких изысков. Если вы питаетесь разнообразно, то есть получаете какую-то крупу, какой-то овощ, какой-то фрукт, что-то молочное, что-то мясное - у вас не будет никаких проблем со зрением в связи с едой", - утверждает доктор.

Также врач считает, что нет правильной еды или диеты для отдельных огранов человеческого организма. Комаровский подчеркивает, что важно питаться сбалансированно.

"Это один из самых больших мифов, что есть специальная еда для ноги, для руки, для глаза, для уха, для носа и для аденоидов. Это сказка", - сообщает популярный эксперт.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский сделал видеообзор украинского бэби-бокса.

Также, Комаровский разрушил популярный миф о чтении и зрительной нагрузке.

Кстати, ранее он рассказал, чем поить ребенка при болезни.

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