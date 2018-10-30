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Комаровський розповів, чим потрібно харчуватися, щоб поліпшити зір

Lite » Краса і здоров'я 30.10.2018 - 11:30
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Лікар радить включати в раціон різноманітну їжу

Популярний лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, які продукти потрібно вживати в їжу для того, щоб поліпшити зір. Відповідний пост експерт опублікував у Instagram.

Євген Комаровський стверджує, щоб підтримувати зір у хорошому стані достатньо харчуватися різноманітними стравами, щоб організм отримував всі необхідні вітаміни і мінерали.

"Потрібно харчуватися гармонійно і різноманітно. Різноманітне харчування без всяких вишукувань. Якщо ви харчуєтеся різноманітно, тобто отримуєте якусь крупу, якийсь овоч, якийсь фрукт, щось молочне, щось м'ясне - у вас не буде жодних проблем із зором у зв'язку з їжею", - стверджує доктор.

Також лікар вважає, що немає правильної їжі або дієти для окремих огранів людського організму. Комаровський підкреслює, що важливо харчуватися збалансовано.

"Це один з найбільших міфів, що є спеціальна їжа для ноги, для рук, для ока, для вуха, для носа і для аденоїдів. Це казка", - підводить підсумок популярний експерт.

Комаровський розповів, чим потрібно харчуватися, щоб поліпшити зір

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський зробив відеоогляд українського бебі-боксу.

Також, Комаровський зруйнував популярний міф про читання і зорове навантаження.

До речі, раніше він розповідав, чим поїти дитину під час хвороби.

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