Анита Луценко раскрыла важный момент в процессе похудения

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Важно не сдаваться и не бросать все, даже если кажется, что ничего не получается

Профессиональный фитнес-тренер, известная телеведущая и специалист по похудению Анита Луценко регулярно делится в сети советами о том, как можно сбросить лишний вес, а также показывает полезные упражнения и рассказывает о правильном питании. Так, спортсменка написала в своем Instagram о важном моменте в процессе похудения - настрое и способности не свернуть с намеченного пути, даже когда кажется, что ничего не происходит.

Она отметила, что не стоит ожидать быстрого преображения и что всякие перемены требуют терпения и времени.

"Все происходит! Просто не молниеносно! Сколько вы наедали, не следили за собой, ухудшали свою кожу, грузили все системы..? А потом оп и я уже неделю как тренируюсь и ем брокколи и не похудела на 5 кг. Только спокойствие, монотонность, уверенность в том, что делаешь для тела пользу, причиняешь ему здоровье, РЕГУЛЯРНОСТЬ - приведут к эффекту WOW! Да, иногда сложно и хочется все и сразу, но важно понимать, что изменения происходят каждую секунду, пока ты правильно питаешься, спишь, тренируешься и в один момент, если не спрыгнешь, ты поймешь, что все правильно!" - подчеркнула Анита.

Фото: Анита Луценко и Светлана Фус (instagram.com/anitasporty)

Звездный тренер призвала подписчиков не сдаваться и перетерпеть первое время, и тогда все получится.

"Не сдавайся! Нет смысла жить и корить себя за своё тело и слабость. Переживите месяц привыкания к новому образу жизни и войдете в мир прекрасной другой жизни, где пончик не самое большое счастье, а ныть и жаловаться не так уж и прикольно )) и поймете, что только вы творите свою жизнь и никто не виноват в том, где вы сейчас находитесь и в каким виде. Это все вы! Только вы сами привели себя в эту точку и вам себя и выводить! И да! Перемены - это сложно) но возможно) а потом как по маслу( кокосовому)", - оставила вдохновляющие слова Луценко.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Пользователи сети поблагодарили ее за такие мудрые и вдохновляющие советы.

"Спасибо за советы. Хочется пробовать и меняться";

"Да! Мотивация!";

"Спасибо. Такие слова дают еще больше силы и стремления к лучшему";

"Дійсно важко переналаштуватись, особливо якщо вдома кажуть ти худа, їж, їж. Як то ти сама очей не маєш";

"Анита, вы мой наставник по жизни. Я с вами ещё со школы занималась у программе "все буде добре". Вы такая красивая, целеустремленная, жизнерадостная, смотрю на вас и понимаю что хочу быть как вы", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Анита Луценко поделилась вариантами идеального завтрака.

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