53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет неувядающей молодости

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель 90-х показала любую бьюти-процедуру

Синди Кроуфорд в этом году отметила 53 года. Но в эту цифру верится с трудом. Супермодель 90-х до сих пор выглядит свежей и подтянутой, благодаря чему участвует в множестве рекламных кампаний. Секретами своей молодости Синди регулярно делится. Здоровый сон, много чистой воды, регулярные занятия спортом, грамотный уход за кожей… А на днях звезда рассказала еще один бьюти-прием.

Синди Кроуфорд обожает сауну (фото: instagram.com/cindycrawford)

Как оказалось, Синди регулярно посещает сауну. Модель опубликовала фото из сауны в своем микроблоге и написала: "Соскучилась по утренней сауне. Наконец дома". На фото она абсолютно без косметики, поэтому видно, что кожа просто светится здоровьем. После Синди добавила еще одно фото, также без макияжа.

Синди все еще в отличной форме (фото: instagram.com/cindycrawford)

Не укрылось от глаз фолловеров и безупречная фигура культовой модели. Ведь Синди, которая с молодости вдохновляла всех на регулярные занятия, все так же регулярно трудится над ней в спортзале. В ее микроблоге можно найти массу видео из спортзала и фото с йоги. А сауна, как известно, только помогает сделать тело еще более совершенным.

Модель обожает правильное питание (фото: instagram.com/cindycrawford)

Также Синди – настоящий фанат здорового питания. Она начинает день с витаминных смузи, обожает зеленые салаты, а также полезные белки. По словам модели, она давно отказалась от кофе и сладостей, а овощи и вовсе обожает выращивать сама. К такому режиму она приучает и всю семью – любимого мужа Рэнди Гербера, а также дочт Кайю и сына Пресли.

Кайя Гербер на показе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Что ж, неудивительно, что дочь Синди – 18-летняя Кайя Гербер – такая стройная. К слову, девочка уже стала не менее успешной, чем знаменитая мама. Юная красотка участвовала во множестве показов самых топовых брендов. Включая Chanel, Valentino, Alexander McQueen.