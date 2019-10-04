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53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет неувядающей молодости

Lite » Красота 04.10.2019 - 20:31
53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет неувядающей молодости
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель 90-х показала любую бьюти-процедуру

Синди Кроуфорд в этом году отметила 53 года. Но в эту цифру верится с трудом. Супермодель 90-х до сих пор выглядит свежей и подтянутой, благодаря чему участвует в множестве рекламных кампаний. Секретами своей молодости Синди регулярно делится. Здоровый сон, много чистой воды, регулярные занятия спортом, грамотный уход за кожей… А на днях звезда рассказала еще один бьюти-прием.

53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет неувядающей молодости53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет неувядающей молодости

53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет неувядающей молодостиСинди Кроуфорд обожает сауну (фото: instagram.com/cindycrawford)

Как оказалось, Синди регулярно посещает сауну. Модель опубликовала фото из сауны в своем микроблоге и написала: "Соскучилась по утренней сауне. Наконец дома". На фото она абсолютно без косметики, поэтому видно, что кожа просто светится здоровьем. После Синди добавила еще одно фото, также без макияжа.

53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет неувядающей молодости

Синди все еще в отличной форме (фото: instagram.com/cindycrawford)

Не укрылось от глаз фолловеров и безупречная фигура культовой модели. Ведь Синди, которая с молодости вдохновляла всех на регулярные занятия, все так же регулярно трудится над ней в спортзале. В ее микроблоге можно найти массу видео из спортзала и фото с йоги. А сауна, как известно, только помогает сделать тело еще более совершенным.

53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет неувядающей молодостиМодель обожает правильное питание (фото: instagram.com/cindycrawford)

Также Синди – настоящий фанат здорового питания. Она начинает день с витаминных смузи, обожает зеленые салаты, а также полезные белки. По словам модели, она давно отказалась от кофе и сладостей, а овощи и вовсе обожает выращивать сама. К такому режиму она приучает и всю семью – любимого мужа Рэнди Гербера, а также дочт Кайю и сына Пресли.

53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет неувядающей молодостиКайя Гербер на показе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Что ж, неудивительно, что дочь Синди – 18-летняя Кайя Гербер – такая стройная. К слову, девочка уже стала не менее успешной, чем знаменитая мама. Юная красотка участвовала во множестве показов самых топовых брендов. Включая Chanel, Valentino, Alexander McQueen.

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