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Зірка українського ТБ-шоу про матір-насильницю: вона нещасна, покалічена

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 18:56
Зірка українського ТБ-шоу про матір-насильницю: вона нещасна, покалічена Юлія "Бандитка" Чигринець (фото: instagram.com/b.a.n.d.it.k.a2)
Автор: Lite

Зараз учасниці популярного ТБ-шоу "Від пацанки до панянки" на Новому каналі будують нове життя. Але пам'ять періодично все ж повертає їх у минуле.

Так, рік тому "пацанка" Юлія "Бандитка" Чигринець шокувала розповідями про своє дитинство. Її били, принижували, гасили про неї сірники і приковували ланцюгами. Під час зйомок реаліті вона не змогла пробачити матері. Але після року роботи над собою змінила думку.

Про це вона розповіла в коментарі Lite.

"Мені нема за що прощати сім'ю і Свєтку (так звуть маму - ред). Я вдячна, що вони показали, як я не повинна жити, чим не повинна займатися, як не повинна ставитися до своїх майбутніх дітей. Повністю відпустила своє дитинство. Воно зробило мене тією, хто я є зараз. Моя сім'я навчила виживати і не здаватися. Розуміти, що таке життя", - говорить вона.

Дівчина розповіла, що всі знущання повернулися її мамі бумерангом.

"Вона нещасна, покалічена. Чоловік, від якого народила дітей, бив її, виганяв з хати, пив і не давав їй жити. У неї величезна сім'я, але вона сама! Діти не поважають її. Зрозуміла: вона знущалася наді мною, адже над нею знущалися теж. Не тримаю на неї образ і зла", - зазначила "Бандитка".

Зірка українського ТБ-шоу про матір-насильницю: вона нещасна, покалічена

Юлія "Бандитка" Чигринець (фото: instagram.com/b.a.n.d.it.k.a2)

Раніше ми писали про те, що зірка "Від пацанки до панянки" Юлія Чигринець повідала ганебну історію з життя і зізналася, як п'яною впала в калюжу.

Нагадаємо, що нещодавно учасниця ТБ-шоу шокувала історією і заявила, що її життя пішло шкереберть після аборту.

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