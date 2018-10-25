Зважені та щасливі: 8 сезон 9 випуск дивитися онлайн

Слава і Олівія. Фото: Прес-служба СТБ

Дев'яту серію восьмого сезону шоу Зважені та щасливі можна дивитися на Lite РБК-Україна

У четвер, 25 жовтня, на телеканалі СТБ покажуть дев'ятий випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 9 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

На цьому тижні в учасників буде можливість самим вибрати спосіб схуднення. Товстунчики спробують дієти, які їм здаються самими дієвими та ефективними, щоб показати глядачам, який результат вони дають насправді. Чи виправдаються їхні очікування?

На проект повернуться колишні учасники шоу Березня і Андрій Марнауз. Зараз Андрій важить 100 кг, а Марта – 70 кг, що на 11 кг менше, ніж на фіналі. Пара запропонує учасникам змінити своє харчування, тренування і додати додаткові методи схуднення, які учасникам можуть здатися ефективними.

Дієти, які спробують пари: голлівудська, шість пелюсток, білково-вуглеводна, розвантажувальні дні, грейпфрутова. Кожен вибере свою.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Додаткові методи схуднення: душ Шарко, схуднення за допомогою п'явок, лімфодренажний масаж, обгортання, масаж тіла.

Види тренувань: тренування для балерин, йога, кік-аеробіка з ведучою, біг з тренером, сайкл з Мартою.

"Будуть нестандартні тренування і нестандартна дієта. Складно передбачити, як наш організм себе поведе", - вважає Саша з синьої команди.

Які дієти виявляться найбільш ефективними або учасники повернуться до правильного харчування, може обгортання і масаж допомогти в схудненні, дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, раніше ми публікували 8 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.