Зважені та щасливі: 8 сезон 16 випуск

У четвер, 13 грудня, на телеканалі СТБ покажуть шістнадцятий випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 16 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

У таборі схуднення залишилася трійка найсильніших учасників: рожеві, червоні і жовті. Напруга зростає, адже кожній парі потрібно довести, що вони заслуговують на місце в суперфіналі, який відбудеться 27 грудня.

Вже через тиждень учасники повернуться до звичайного життя, де повинні будуть знаходити час для спорту і правильного харчування. На цьому тижні вони навчаться цінувати кожну мить і розподілять час так, щоб його вистачало на все.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

найголовнішою мотивацією для учасників стане ризик дострокового зважування і розпочнеться він з першого ж дня. Щоб не стати на ваги передчасно, пари повинні заробити додатковий час на тренуваннях і випробуваннях, які допоможуть їм відстрочити небажане зважування.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Заробити бонусний час сім'ї зможуть не тільки працюючи, але і розважаючись на атракціонах. Тільки таких пекельних розваг вони точно не очікували.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Кому не вистачить зароблених годин і доведеться стати на ваги передчасно? А яку сім'ю не врятують від чорних футболок навіть бонуси, дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Нагадаємо, раніше ми публікували 15 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.