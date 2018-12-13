ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Зважені та щасливі: 8 сезон 16 випуск

Lite » ТВ-шоу 13.12.2018 - 14:05

У четвер, 13 грудня, на телеканалі СТБ покажуть шістнадцятий випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 16 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

У таборі схуднення залишилася трійка найсильніших учасників: рожеві, червоні і жовті. Напруга зростає, адже кожній парі потрібно довести, що вони заслуговують на місце в суперфіналі, який відбудеться 27 грудня.

Вже через тиждень учасники повернуться до звичайного життя, де повинні будуть знаходити час для спорту і правильного харчування. На цьому тижні вони навчаться цінувати кожну мить і розподілять час так, щоб його вистачало на все.

Зважені та щасливі: 8 сезон 16 випуск

Зважені та щасливі: 8 сезон 16 випускКадр з шоу Зважені та щасливі 8

найголовнішою мотивацією для учасників стане ризик дострокового зважування і розпочнеться він з першого ж дня. Щоб не стати на ваги передчасно, пари повинні заробити додатковий час на тренуваннях і випробуваннях, які допоможуть їм відстрочити небажане зважування.

Зважені та щасливі: 8 сезон 16 випускКадр з шоу Зважені та щасливі 8

Заробити бонусний час сім'ї зможуть не тільки працюючи, але і розважаючись на атракціонах. Тільки таких пекельних розваг вони точно не очікували.

Зважені та щасливі: 8 сезон 16 випуск

Зважені та щасливі: 8 сезон 16 випускКадр з шоу Зважені та щасливі 8

Кому не вистачить зароблених годин і доведеться стати на ваги передчасно? А яку сім'ю не врятують від чорних футболок навіть бонуси, дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі: 8 сезон 16 випуск

Зважені та щасливі: 8 сезон 16 випускКадр з шоу Зважені та щасливі 8

Нагадаємо, раніше ми публікували 15 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.

Зважені та щасливі: 8 сезон 14 випуск Зважені та щасливі: 8 сезон 13 випуск
Новини України Зважені та щасливі
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся