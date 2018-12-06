Зважені та щасливі: 8 сезон 15 выпуск

В четверг, 6 декабря, на телеканале СТБ покажут пятнадцатый выпуск самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 8.

Смотреть онлайн 8 сезон 14 выпуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

Осталось всего четыре пары, и только три из них попадут в полуфинал.

На этой неделе тренеров подключат к событиям в лагере похудения, чтобы борьба за место в полуфинале стала еще ожесточённой. Так что в начале недели Слава Узелков, Марина Боржемская-Узелкова и Василий Вирастюк должны сделать ставки на результат своих семей на будущем взвешивании. Самая высокая ставка, которая сыграет в конце недели, даст возможность получить белые футболки, которые смогут спасти от вылета из проекта.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

Но на этом риск не закончится для наставников. Впервые они вместе со своими командами поедут на испытание! На них ждет самое экстремальное соревнование сезона. Ведь придется преодолеть путь длиной в 50 метров на высоте 18 метров. Проходить будет каждая пара в связке со своим тренером. Кому удастся пройти с одного берега на другой над пропастью и не сорваться? И какая семья откажется от конкурса?

"Раньше я не боялась высоты, но с возрастом начала опасаться травматизации. Когда мы проходили испытание, я ощутила адреналин и мозг отключился. Участники меня очень поддерживали. К тому же, я не могла спасовать, мне нужно было на своем примере показать, что это возможно, что мы преодолеем это расстояние вместе. Это была и моя, и их борьба со страхом и высотой. Не было ни капли сомнения, чтобы участвовать со своими подопечными, как бы страшно ни было. Мы же не просто тренеры, которые приехали, потренировали и уехали. Они берут с нас пример, мы им помогаем не только для записи", - комментирует экстремальный конкурс тренер Марина Боржемская-Узелкова.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

И самое важное событие недели и сезона – последняя битва лузеров за место на проекте. Кто же присоединится к желтым и розовым на битве за место в полуфинале? Кому все-таки придется укротить экстремальную скорость и изменить геолокацию грузовика, чтобы вернутся в лагерь похудения, смотрите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ в самом весомо шоу страны Зважені та щасливі.

Напомним, ранее мы публиковали 14 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.