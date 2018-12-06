Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 15

У четвер, 6 грудня, на телеканалі СТБ покажуть п'ятнадцятий випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 14 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

Залишилося всього чотири пари, і тільки три з них потраплять у півфінал.

На цьому тижні тренерів підключать до подій в таборі схуднення, щоб боротьба за місце у півфіналі стала ще запеклішою. Так що на початку тижня Слава Вузликів, Марина Боржемская-Узелкова та Василь Вірастюк повинні зробити ставки на результат своїх сімей на майбутньому зважуванні. Найвища ставка, яка зіграє в кінці тижня, дасть можливість отримати білі футболки, які зможуть врятувати від вильоту з проекту.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Але на цьому ризик не закінчиться для наставників. Вперше вони разом зі своїми командами поїдуть на випробування! На них чекає саме екстремальне змагання сезону. Адже доведеться подолати шлях довжиною в 50 метрів на висоті 18 метрів. Проходитиме кожна пара у зв'язці зі своїм тренером. Кому вдасться пройти з одного берега на інший над прірвою і не зірватися? І яка сім'я відмовиться від конкурсу?

"Раніше я не боялася висоти, але з віком почала побоюватися травматизації. Коли ми проходили випробування, я відчула адреналін і мозок відключився. Учасники мене дуже підтримували. До того ж, я не могла спасувати, мені потрібно було на своєму прикладі показати, що це можливо, що ми подолаємо це відстань разом. Це була і моя, і їх боротьба зі страхом і висотою. Не було ні краплі сумніву, щоб брати участь зі своїми підопічними, як би страшно не було. Ми ж не просто тренери, які приїхали, потренували і поїхали. Вони беруть з нас приклад, ми їм допомагаємо не тільки для запису", - коментує екстремальний конкурс тренер Марина Боржемская-Узєлкова.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

І найважливіша подія тижня і сезону – остання битва лузерів за місце на проекті. Хто ж приєднається до жовтим і рожевим на битві за місце в півфіналі? Кому все-таки доведеться приборкати екстремальну швидкість і змінити геолокацію вантажівки, щоб повернуться в табір схуднення, дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ у самому вагомо шоу країни Зважені та щасливі.

Нагадаємо, раніше ми публікували 14 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.