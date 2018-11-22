Зважені та щасливі: 8 сезон 13 выпуск

В четверг, 22 ноября, на телеканале СТБ покажут тренадцатый выпуск самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 8.

Смотреть онлайн 8 сезон 13 выпуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

На тринадцатой неделе по правилам участников ждет День красоты – в красивых нарядах и похудевшие они наконец-то покажутся перед своими родными.

На протяжении двенадцати недель родители и дети неутомимо работали над отношениями в паре и желанными телами. Поэтому четверку самых сильных участников ждет настоящий праздник – пары будут сиять в новых образах на красной дорожке. В полночь возле Национальной оперы родители и дети впервые увидят друг друга после преображения и встретятся со своими близкими.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

На этом сюрпризы для участников не закончатся. Родственники выберут короля и королеву Ночи красоты, которых будет ждать приятная неожиданность от ведущей. Только для одной пары сказка закончится прямо на красной дорожке. Одна семья не сможет встретиться с родными и только помажет рукой своим близким. С родными не увидеться та пара, у которой меньше всего друзей среди участников.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

Кроме того, вместе с участниками перед своими родителями покажется ведущая шоу и консультант по питанию Мирослава Ульянина. Как родные отреагируют на изменения своих близких и какая пара в конце недели получит черные футболки, смотрите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним, ранее мы публиковали 12 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.