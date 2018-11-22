Зважені та щасливі: 8 сезон 13 випуск

У четвер, 22 листопада, на телеканалі СТБ покажуть тренадцатый випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 13 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

На тринадцятому тижні за правилами учасників чекає День краси – в гарних вбраннях і схудлі вони нарешті здадуться перед своїми рідними.

протягом дванадцяти тижнів батьки і діти невтомно працювали над відносинами в парі і бажаними тілами. Тому четвірку найсильніших учасників чекає справжнє свято – пари будуть сяяти у нових образах на червоній доріжці. Опівночі біля Національної опери батьки і діти вперше побачать один одного після преображення і зустрінуться зі своїми близькими.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

На цьому сюрпризи для учасників не закінчаться. Родичі оберуть короля і королеву Ночі краси, яких чекатиме приємна несподіванка від ведучої. Тільки для однієї пари казка закінчиться прямо на червоній доріжці. Одна сім'я не зможе зустрітися з рідними і тільки помаже рукою своїм близьким. З рідними побачитися та пара, у якої найменше друзів серед учасників.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Крім того, разом з учасниками перед своїми батьками здасться ведуча шоу і консультант з харчування Мирослава Ульяніна. Як рідні відреагують на зміни своїх близьких і яка пара в кінці тижня отримає чорні футболки, дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, раніше ми публікували 12 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.