Всплыло имя первого участника "Холостячки 2": он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)
2 сезон шоу "Холостячка", главной героиней которого будет Злата Огневич, выйдет на экраны только осенью 2021 года. Но уже сейчас стало известно имя одного из участников грандиозного ТВ-проекта канала СТБ.
Так, несмотря на то, что детали "Холостячки 2" держатся в строгой тайне, LITE удалось раскопать информацию про первого мужчину, который будет бороться за внимание и завоевывать любовь Златы.
Имя первого героя "Холостячки 2"
Итак. Одним из участников долгожданного шоу будет харьковчанин Влад Ясько. Он "засветился" в группе поддержки Златы во время ее выступления на сцене Atlas Weekend 2021 в Киеве.
Влад Ясько поддерживает Злату Огневич на Atlas Weekend
Кстати, в одном из последних постов Влад намекнул, что в его жизни происходят неординарные события.
"Сейчас я погружен в одно из самых ярких событий в своей жизни и пока не могу вам рассказать, чем я занимаюсь", - написал он.
По всей видимости, речь идет именно о съемках в "Холостячке 2".
Влад Ясько - участник "Холостячки 2" (instagram.com/vlad_yasko)
Кто такой Влад Ясько?
Владислав Ясько - харьковский бизнесмен, который начинал карьеру как фотограф в ВКонтакте. Позже он собрал команду и создал агентство продвижения в Instagram. Основная масса его клиентов - компании и личностные бренды. В частности, он помогал в раскрутке аккаунтов Евгению Черняку и Ицхаку Пинтосевичу.
Влад Ясько и Ицхак Пинтосевич (instagram.com/vlad_yasko)
Также бренд 26-летнего Влада занимается девушками, которые хотят успешно выйти замуж.
По словам самого предпринимателя, задача его и его компании - создать вокруг клиентки видимость красивой жизни, "нагнать" подписчиков, а также выставить в наиболее выгодном свете ее женские качества, после чего "успех обеспечен". По той же схеме компания работает с мужчинами, которые хотят популярности в сети ради легких знакомств.
Влад Ясько - участник "Холостячки 2" (instagram.com/vlad_yasko)
Сам Влад активно ведет личный Instagram, где любит рассказывать о своих достижениях и раскрывать секреты бизнеса.
Так, комплексное продвижение аккаунта его клиенту обойдется в 1000 долларов в месяц. А обороты компании достигают 1,5-2 млн грн в месяц. Сейчас Влад запустил свой курс, где за 350 долларов можно самостоятельно научиться всем премудростям построения личного бренда в Instagram.
Влад Ясько - участник "Холостячки 2" (instagram.com/vlad_yasko)
Напомним, что первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина в финале шоу выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта. Недавно пара снялась в страстной фотосессии.
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