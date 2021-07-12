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Всплыло имя первого участника "Холостячки 2": он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 12:24
Всплыло имя первого участника "Холостячки 2": он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото) Коллаж РБК-Украина: всплыло имя первого участника 2 сезона шоу "Холостячка"
Автор: Lite

2 сезон шоу "Холостячка", главной героиней которого будет Злата Огневич, выйдет на экраны только осенью 2021 года. Но уже сейчас стало известно имя одного из участников грандиозного ТВ-проекта канала СТБ.

Так, несмотря на то, что детали "Холостячки 2" держатся в строгой тайне, LITE удалось раскопать информацию про первого мужчину, который будет бороться за внимание и завоевывать любовь Златы.

Имя первого героя "Холостячки 2"

Итак. Одним из участников долгожданного шоу будет харьковчанин Влад Ясько. Он "засветился" в группе поддержки Златы во время ее выступления на сцене Atlas Weekend 2021 в Киеве.

Влад Ясько поддерживает Злату Огневич на Atlas Weekend

Кстати, в одном из последних постов Влад намекнул, что в его жизни происходят неординарные события.

"Сейчас я погружен в одно из самых ярких событий в своей жизни и пока не могу вам рассказать, чем я занимаюсь", - написал он.

По всей видимости, речь идет именно о съемках в "Холостячке 2".

Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)

Влад Ясько - участник "Холостячки 2" (instagram.com/vlad_yasko)

Кто такой Влад Ясько?

Владислав Ясько - харьковский бизнесмен, который начинал карьеру как фотограф в ВКонтакте. Позже он собрал команду и создал агентство продвижения в Instagram. Основная масса его клиентов - компании и личностные бренды. В частности, он помогал в раскрутке аккаунтов Евгению Черняку и Ицхаку Пинтосевичу.

Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)

Влад Ясько и Ицхак Пинтосевич (instagram.com/vlad_yasko)

Также бренд 26-летнего Влада занимается девушками, которые хотят успешно выйти замуж.

По словам самого предпринимателя, задача его и его компании - создать вокруг клиентки видимость красивой жизни, "нагнать" подписчиков, а также выставить в наиболее выгодном свете ее женские качества, после чего "успех обеспечен". По той же схеме компания работает с мужчинами, которые хотят популярности в сети ради легких знакомств.

Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)

Влад Ясько - участник "Холостячки 2" (instagram.com/vlad_yasko)

Сам Влад активно ведет личный Instagram, где любит рассказывать о своих достижениях и раскрывать секреты бизнеса.

Так, комплексное продвижение аккаунта его клиенту обойдется в 1000 долларов в месяц. А обороты компании достигают 1,5-2 млн грн в месяц. Сейчас Влад запустил свой курс, где за 350 долларов можно самостоятельно научиться всем премудростям построения личного бренда в Instagram.

Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)Всплыло имя первого участника &quot;Холостячки 2&quot;: он помогает девушкам успешно выйти замуж (фото)

Влад Ясько - участник "Холостячки 2" (instagram.com/vlad_yasko)

Напомним, что первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина в финале шоу выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта. Недавно пара снялась в страстной фотосессии.

Ранее Злата Огневич поделилась лайфхаками, как избавиться от парня на первом свидании

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