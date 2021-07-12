Спливло ім'я першого учасника "Холостячки 2": він допомагає дівчатам успішно вийти заміж (фото)

2 сезон шоу "Холостячка" , головною героїнею якого буде Злата Огнєвіч, вийде на екрани тільки восени 2021 року. Але вже зараз стало відомо ім'я одного з учасників грандіозного ТБ-проекту каналу СТБ.

Так, незважаючи на те, що деталі "Холостячки 2" тримаються в суворій таємниці, LITE вдалося розкопати інформацію про першого чоловіка, який буде боротися за увагу і завойовувати любов Злати.

Ім'я першого героя "Холостячки 2"

Отже. Одним з учасників довгоочікуваного шоу буде харків'янин Влад Ясько. Він "засвітився" в групі підтримки Злати під час її виступу на сцені Atlas Weekend 2021 в Києві.

Влад Ясько підтримує Злату Огнєвіч на Atlas Weekend

До речі, в одному з останніх постів Влад натякнув, що в його житті відбуваються неординарні події.

"Зараз я занурений в одну з найяскравіших подій у своєму житті і поки не можу вам розповісти, чим я займаюся", - написав він.

По всій видимості, мова йде саме про зйомки в "Холостячці 2".

Влад Ясько - учасник "Холостячки 2" (instagram.com/vlad_yasko)

Хто такий Влад Ясько?

Владислав Ясько - харківський бізнесмен, який починав кар'єру як фотограф у ВКонтакте. Пізніше він зібрав команду і створив агентство просування в Instagram. Основна маса його клієнтів - компанії і особисті бренди. Зокрема, він допомагав у розкрутці акаунтів Євгену Черняку та Іцхаку Пінтосевичу.

Влад Ясько та Іцхак Пінтосевич (instagram.com/vlad_yasko)

Також бренд 26-річного Влада займається дівчатами, які хочуть успішно вийти заміж.

За словами самого підприємця, завдання його і його компанії - створити навколо клієнтки видимість красивого життя, "нагнати" підписників, а також виставити в найбільш вигідному світлі її жіночі якості, після чого "успіх забезпечений". За тією ж схемою компанія працює з чоловіками, які хочуть популярності в мережі заради легких знайомств.

Влад Ясько - учасник "Холостячки 2" (instagram.com/vlad_yasko)

Сам Влад активно веде особистий Instagram, де любить розповідати про свої досягнення і розкривати секрети бізнесу.

Так, комплексне просування аккаунта його клієнту обійдеться в 1000 доларів на місяць. А обороти компанії досягають 1,5-2 млн грн на місяць. Зараз Влад запустив свій курс, де за 350 доларів можна самостійно навчитися всім премудростям просування особистого бренду в Instagram.

Влад Ясько - учасник "Холостячки 2" (instagram.com/vlad_yasko)

Нагадаємо, що перша українська "Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі шоу вибрала автора студії "Квартал 95" Олександра Еллерта. Нещодавно пара знялася в пристрасній фотосесії.