Володимир Зеленський вразить ідеальною формою на Танцях з зірками

Фото: Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

У своїй варіації на тему нового сезону проекту Танці з зірками Зеленський знову повернеться на паркет

Відомий український актор і шоумен Володимир Зеленський, який брав участь у першому сезоні Танців з зірками, знову повернеться на паркет проекту. Однак це станеться лише в рамках нового випуску студії "Квартал 95" - "Вечірній Квартал".

Стало відомо, які саме скетчі і номери хлопці покажуть вже в найближчі вихідні.

У своїй варіації на тему нового сезону проекту Танців з зірками Зеленський знову вийде на паркет, але лише в образі шоумена і ресторатора Миколи Тищенка. Під час номеру Володимир продемонстрував свою відмінну фізичну форму. Навіть Євген Кошовий в образі Влада Ями не зміг утриматися від коментарів. Правда, велика частина жартів стосувалася саме Тищенко, ніж самого Зеленського.

"Ви – найбільш сильна і харизматична шафа, яку тільки тягали по цьому паркету. А ще ваш танець мені нагадав похід на флюорографію – частіше ніж раз в місяць на це дивитися не можна", - скаже Кошовий-Яма.

Фото: новий випуск "Вечірнього кварталу" (прес-служба "Квартал 95")

Також вперше публічно і зі сцени Володимир Зеленський заговорить про своє можливе президентство і перерахує всі плюси і мінуси такої затії. Глядачів у залі назвуть членами партії "Слуга народу", а самі учасники студії почнуть прикидати, як їх життя можуть змінитися у випадку, якщо Зеленський дійсно стане президентом.

У пісні-пародії на хіт Олега Винника "Ніно" хлопці звернуться до нинішнього гаранта, в той час, коли на екрані демонструватимуться образи Петра Порошенка в різних стилях. Наприклад, в рокерських "косусі".

Фото: новий випуск "Вечірнього кварталу" (прес-служба "Квартал 95")

З музичних сюрпризів у новому випуску буде група "Антитіла", яка вперше виконає саундтрек до майбутнього фільму студії "Квартал 95" з однойменною назвою – "Я, ти, він, вона".

Вже за лаштунками Тарас Тополя зізнається: "До мене звернулися хлопці з "Кварталу" і дали почитати синопсис фільму, після чого у мене відразу народилася в голові ідея і мелодія", - говорить Тополя.

Фото: Антитіла в новому випуску "Вечірнього кварталу" (прес-служба "Квартал 95")

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський показав, як працює команда над створенням нового фільму "Я, Ти, Він, Вона".

Зазначимо, що Володимир Зеленський на шоу "Вечірній Квартал" розкрив правду про своє президентство.

До речі, Леся Нікітюк зізналася про відносинах з партнером по Танцях з зірками 2018.

Відео: РБК-Україна