Ведущие тревел-шоу нашли в Карпатах уникальный глемпинг: побывали в космических шарах

Тревел-журналисты и блогеры Макс Узол и Оля Манько продолжают путешествовать по Украине и показывать нестандартные места для отдыха. Кроме этого еще и подбрасывают идеи, где жить и питаться.

"Где-то полгода назад у нас с Олей появилась гениальная идея: создать отель из полупрозрачных шаров где-то в Карпатах, на горе. Но потом мы узнали, что такую штуку уже кто-то сделал. Такой глемпинг находится в селе Орявчик, это недалеко от Сколе. Глемп - это такая "нафаршированная" палатка со всеми благами цивилизации. Но здесь, в Карпатах, это похоже на какие-то космические станции или головы штурмовиков из "Звездных войн"", - говорит Макс.

Узол и Манько в космических домиках (фото: пресс-служба Нового канала)

Представьте, белые полупрозрачные дома-шары на горе. Это ли не прекрасно?

"Домик внутри очень уютный. Даже не понимаешь, что живешь в шаре, ведь выглядит все, как небольшая обычная комната. Там все сделано из дерева, поэтому пахнет невероятно. Из огромного окна видны горы и горнолыжный спуск, который мы, кстати, тоже испытали. Мы не можем сказать, что советуем, ведь там только бугельные подъемники, что совсем неудобно для сноубордистов. Для лыжников - нормально. И есть лишь несколько трасс, которые подойдут для начинающих", - отмечает Узол.

Узол и Манько в космическом домике (фото: пресс-служба Нового канала)

В комнате ведущие реалити "У кого больше?" на Новом канале повалялись на большой кровати с видом на горы. Также там есть маленькая кровать на втором этаже (выглядит она, как детская, но взрослый там тоже спокойно поместится), проектор с экраном для домашнего кинотеатра, кондиционер, душ, туалет, мини-кухня и настоящий камин.

Домик-шар (фото: пресс-служба Нового канала)

Стоимость домика-шара - 2600 грн за ночь и завтрак на двоих.

"Я до последнего не верил, что жил в шаре-палатке, но со всеми благами цивилизации и атмосферным карпатским интерьером", - признается ведущий.

Также Макс и Оля, по традиции, дали советы, куда поехать в окрестностях глемпинга. Там и водопад, и горное озеро, и дворец, и сырная ферма, где можно продегустировать необычные карпатские сыры. Посмотрев новый блог Узола и Манько, чувствуешь себя, словно тоже побывал в зимних Карпатах. Кадры природы - невероятные.

Домики-шары в Карпатах (фото: пресс-служба Нового канала)