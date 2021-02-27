Ведучі тревел-шоу знайшли в Карпатах унікальний глемпінг: побували в космічних кулях

Тревел-журналісти і блогери Макс Узол і Оля Манько продовжують подорожувати по Україні та показувати нестандартні місця для відпочинку. Крім цього ще і підкидають ідеї, де жити та харчуватися.

"Десь півроку тому в нас із Олею з’явилася геніальна ідея: створити готель з напівпрозорих куль десь у Карпатах, на горі. Але потім ми дізналися, що таку штуку вже хтось зробив. Такий глемпінг знаходиться у селі Орявчик, це недалеко від Сколе. Глемп - це такий "нафарширований" намет з усіма благами цивілізації. Але тут, у Карпатах, це схоже на якісь космічні станції чи голови штурмовиків із «Зоряних воєн"", - каже Макс.

Узол і Манько в космічних будиночках (фото: прес-служба Нового каналу)

Уявіть, білі напівпрозорі будиночкі-кулі на горі. Чи це не чудово?

"Будиночок всередині дуже затишний. Навіть не розумієш, що живеш у кулі, адже виглядає все, наче невеличка звичайна кімната. Там все зроблене з дерева, тож пахне неймовірно. З величезного вікна видно гори та гірськолижний спуск, який ми, до речі, теж випробували. Не можемо сказати, що радимо, адже там лише бугельні підйомники, що геть незручно для сноубордистів. Для лижників - нормально. І є лише кілька трас, які підійдуть для початківців", - зазначає Узол.

Узол і Манько в космічному будиночку (фото: прес-служба Нового каналу)

У кімнаті ведучі реаліті "У кого більше?" на Новому каналі повалялись на великому ліжку з видом на гори. Також там є маленьке ліжко на другому поверсі (виглядає воно, як дитяче, але дорослий там теж спокійно поміститься), проектор з екраном для домашнього кінотеатру, кондиціонер, душ, туалет, міні-кухня і справжній камін.

Будиночок-куля (фото: прес-служба Нового каналу)

Вартість будиночка-кулі - 2600 грн за ніч та сніданок на двох.

"Я до останнього не вірив, що жив у кулі-наметі, але зі всіма благами цивілізації і атмосферним карпатським інтер'єром", - зізнається ведучій.

Також Макс і Оля, за традицією, дали поради, куди поїхати в околицях глемпінгу. Там і водоспад, і гірське озеро, і палац, і сирна ферма, де можна продегустувати незвичайні карпатські сири. Подивившись новий блог Узола і Манько, відчуваєш себе, наче теж побував у зимових Карпатах. Кадри природи - неймовірні.

Будиночки-кулі в Карпатах (фото: прес-служба Нового каналу)