Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2021: свежий прогноз букмекеров

Что предсказывают букмекеры для Go_A

Согласно информации от экспертов, Украина на сегодняшний момент занимает 16 строчку среди 39 потенциальных победителей Евровидения 2021.

Да, Go_A еще далековато до первого места. Но следует обратить внимание на стремительный рост позиций нашего коллектива. Ведь раньше самым высоким для украинцев местом букмекеры считали 19-е. А до этого - даже не рассматривали Go_A в списке лучших, предсказывая то 38-е, то 20-е место.

Вот так менялись ставки по представителю Украины на Евровидении 2021 (eurovisionworld.com)

А вот победу в конкурсе букмекеры пророчат Мальте и ее представительнице Destiny с песней "Je Me Casse". Второе место может достаться француженке Барбаре Прави с песней "Voilà". А замыкает тройку лидеров швейцарский певец косоварско-албанского происхождения Gjon's Tears с песней "Tout L'univers".

Go_A уже в топ-10!

А тем временем клип на песню "Шум", с которой Go_A и будут представлять Украину, вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения!

В рейтинге организаторы совмещают просмотры видео с выступлений на конкурсе прошлых лет и клипов участников, чтобы выяснить, какие песни просматривали больше всего.

Таким образом, украинцы стали одними из пяти наиболее популярных участников нынешнего песенного действа за всю историю Евровидения. На сегодняшний день видео имеет более трех миллионов просмотров только на канале конкурса.