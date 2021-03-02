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Участница украинского ТВ-шоу спрыгнула с крыши из-за неразделенной любви

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 22:04
Участница украинского ТВ-шоу спрыгнула с крыши из-за неразделенной любви Лера #Ким Парыгина (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Анна Киселева

24-летняя участница 5 сезона шоу "Від пацанки до панянки" на Новом канале Лера #Ким Парыгина - девушка без гендера. С детства она не ощущает своей принадлежности ни к женскому, ни к мужскому полу.

В ряде стран третий пол можно указывать в документах. Но в Украине даже каминг-аут представителя третьего пола может вызвать шквал критики и непонимания. С подобным столкнулась и Лера.

Своими воспоминаниями Парыгина поделилась в комментарии Lite.

"Как-то познакомилась с девочкой Настей. Считаю ее первой любовью. Представилась Димой. Но одноклассники рассказали, что я - девушка. Из-за этого она со мной две недели не разговаривала. Тогда не хотелось жить", - вспоминает Лера.

Девушка решила покончить с собой - спрыгнула с пятого этажа недостроенного дома.

"Когда очнулась, подумала, что с перепоя валяюсь где-то в кустах. Но поняла, что не могу встать. Не знаю, чем нужно было думать, чтобы такое сделать", - рассказала она.

Лера выжила чудом.

"У меня диагностировали перелом позвоночника, переломы и ушибы грудного отдела, закрытую черепно-мозговую травму, перелом голеностопа. Снова смогла ходить только спустя восемь месяцев лечения. Никогда и никому не говорю, что я - инвалид. Сожалею о том, что сделала, и всю жизнь буду сожалеть. Нет дня, чтобы уснула, не подумав о содеянном", - говорит она.

Участница украинского ТВ-шоу спрыгнула с крыши из-за неразделенной любви

Участница украинского ТВ-шоу спрыгнула с крыши из-за неразделенной любви

Лера #Ким Парыгина (фото: пресс-служба Нового канала)

К слову, на проект "Від пацанки до панянки" она пришла, чтобы разобраться в себе и отпустить прошлое.

До этого другая участница шоу "Від пацанки до панянки", которую друзья называют "Кот", также шокировала историями из своей жизни.

Ранее мы писали, что в шоу "Холостяк 11" примет участие экс-жена Андрея Богдана.

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