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Учасниця українського ТВ-шоу зістрибнула з даху через нерозділене кохання

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 22:04
Учасниця українського ТВ-шоу зістрибнула з даху через нерозділене кохання Лєра #Кім Паригіна (фото: пресслужба Нового каналу)
Автор: Анна Кисельова

24-річна учасниця 5 сезону шоу "Від пацанки до панянки" на Новому каналі Лера #Кім Паригіна - дівчина без гендеру. З дитинства вона не відчуває своєї приналежності до жіночої, ні до чоловічої статі.

У ряді країн третю стать можна вказувати в документах. Але в Україні навіть камінг-аут представника третьої статі може викликати шквал критики та нерозуміння. З таким зіткнулася і Лєра.

Своїми спогадами Паригіна поділилася в коментарі Lite.

"Якось познайомилася з дівчинкою Настею. Вважаю її першою любов'ю. Представилася Дімою. Але однокласники розповіли, що я - дівчина. Через це вона зі мною два тижні не розмовляла. Тоді не хотілося жити", - згадує Лєра.

Дівчина вирішила заподіяти собі смерть - зістрибнула з п'ятого поверху недобудованого будинку.

"Коли прокинулася, подумала, що з перепою валяюся десь у кущах. Але зрозуміла, що не можу встати. Не знаю, чим треба було думати, щоб таке зробити", - розповіла вона.

Лера вижила дивом.

"У мене діагностували перелом хребта, переломи та забиття грудного відділу, закриту черепно-мозкову травму, перелом гомілкостопу. Знову змогла ходити лише через вісім місяців лікування. Ніколи та нікому не кажу, що я - інвалід. Жалкую про те, що зробила, і все життя буду шкодувати. Немає дня, щоб заснула, не подумавши про скоєне", - говорить вона.

Учасниця українського ТВ-шоу зістрибнула з даху через нерозділене кохання

Учасниця українського ТВ-шоу зістрибнула з даху через нерозділене кохання

Лєра #Кім Паригіна (фото: пресслужба Нового каналу)

До речі, проєкт "Від пацанки до панянки" вона прийшла, щоб розібратися в собі і відпустити минуле.

До цього інша учасниця шоу "Від пацанки до панянки", яку друзі називають "Кіт", шокувала історіями зі свого життя.

Раніше ми писали, що у шоу "Холостяк 11" візьме участь ексдружина Андрія Богдана.

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