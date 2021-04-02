Участница "Холостяка" осталась из-за возлюбленного без квартиры и денег

Елизавета Крутикова рассказала, что с первым бойфрендом встречалась полтора года и расстались. После расставания они встретились, и парень неожиданно начал говорить, что любит ее и жить без нее не может. Также он пожаловался на проблемы с деньгами, и Елизавета одолжила ему 7 тысяч долларов. С тех прошло уже 6 лет и девушка ему звонит раз в год, но парень ссылается на тяжелую ситуацию и отсутствие работы.

Со вторым бойфрендом отношения длились почти 5 лет. Он был музыкантом и Крутикова вместе с ним работала. Она заработала деньги в США и решила купить квартиру в столице, так как в то время цены на недвижимость в Киеве упали.

Сама поехать в Украину она не могла и доверила покупку квартиры своему бойфренду – он был единственным человеком в Киеве, которого она знала и доверяла ему. Девушка выслала ему 39 тысяч долларов, а он пообещал найти проверенного застройщика и купить квартиру.

Фото: instagram.com/elkrutikova

"Он сфоткал какие-то документы, типа все ок. Я уже думала, что у меня есть квартира в 20 лет", - рассказала Крутикова.

Потом она вернулась в Украину и ее почти сразу вызвали в другую страну – предложили новый контракт. В Германии девушка провела еще почти полтора года. Там она заработала 15 тысяч евро, которые хотела использовать на ремонт квартиры.

Бойфренд Елизаветы предложил отдать деньги ему, чтобы положить их на сохранение в сейфе отца. Девушка очень любила парня и доверяла ему, и считала, что чувства взаимные. Она ежедневно от него слышала заверения в чувствах и комплименты.

Фото: instagram.com/elkrutikova

Потом пара поработала еще по одному контракту, и на вырученные деньги они купили парню машину.

"Я очень доверчивый человек, и, если чувствую любовь, я все отдаю", - призналась Крутикова.

Через 3 года родные Елизаветы начали говорить, что парень водит ее за нос и нет никакой квартиры на самом деле. Девушка попросила ключи от квартиры и документы. Он предоставил ей документы, но оказалось, что они фальшивые. Она начала задавать вопросы, и парень признался, что нет никакой квартиры.

"Я осталась без квартиры, без денег и без парня", - резюмировала Крутикова.