"Цирк" на Танцах со звездами: Игорь Ласточкин станет силачом, а Денис Беринчик - уборщиком

Участники проекта "Танцы со звездами" (Фото: 1plus1.ua/tanci-z-zirkami)

В девятом выпуске звезды перевоплотятся в настоящих артистов цирка

В это воскресенье, 21 октября, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится девятый прямой эфир обновленного проекта "Танцы со звездами". Выпуск пройдет под темой "Цирк", поэтому 7 пар готовятся удивлять не только новыми яркими образами, но и интересными номерами с акробатическими поддержками, чтобы зрители полностью погрузились в атмосферу, бурлящую на настоящем манеже.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит известная певица Оля Полякова. Артистка будет не только встречать участников на балконе, но и планирует порадовать телезрителей своей песней. Какую именно композицию Оля выберет для выступления на проекте, узнаем в воскресенье во время прямого эфира.

В девятом выпуске звезды перевоплотятся в настоящих артистов цирка. Так, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева преобразятся в силача и его ассистентку и станцуют хип хоп. Иракли Макацария со своей партнершей покажут венский вальс в образах фокусника и волшебного кролика, которого холостяк магическим образом достанет из шляпы.

Фото: 1plus1.ua/tanci-z-zirkami

Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которых в прошлом эфире зрители вернули в проект, готовятся поразить всех зажигательным джайвом в образах уборщика цирка и гимнастки. Michelle Andrade и Женя Кот снова используют в номере пилон. Но на этот раз это будет китайский пилон, который считается особым цирковым снаряжением для силовых трюков.

А Руслан Сеничкин будет укрощать строптивую тигрицу Яну Цибульскую в страстном пасадобле. Удастся ли паре покорить своим танцем сердца зрителей чтобы не попасть в зону риска, узнаем уже в это воскресенье в прямом эфире проекта "Танцах со звездами" на канале "1+1".

Судьи проекта "Танцы со звездами" (Фото: 1plus1.ua/tanci-z-zirkami)

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 октября, знаменитая украинская телеведущая и участница телешоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк отмечает свой день рождения.

Отметим, что недавно участники популярного телешоу Танцы со звездами 2018 поженились - хореограф и танцор Яна Цыбульская и чемпион Украины по бальным танцам Дмитрий Жук создали новую ячейку общества.

Ранее мы писали о том, что не так давно шоу "Танцы со звездами 2018" предоставило зрителям возможность помочь своему любимцу вернуться на проект и по итогам голосования на паркет вернулись Денис Беринчик и Екатерина Белявская.

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Видео: РБК-Украина