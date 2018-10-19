"Цирк" на Танцях з зірками: Ігор Ласточкін стане силачем, а Денис Берінчик - прибиральником

Учасники проекту "Танці з зірками" (Фото: 1plus1.ua/tanci-z-zirkami)

У дев’ятому випуску зірки перевтіляться в справжніх артистів цирку

Цієї неділі, 21 жовтня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться дев’ятий прямий ефір оновленого проекту "Танці з зірками". Випуск пройде під темою "Цирк", тому 7 пар готуються дивувати не тільки новими яскравими образами, але й цікавими номерами з акробатичними підтримками, аби глядачі повністю занурились в атмосферу, яка вирує на справжньому манежі.

Компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зірковому балконі знову складе відома співачка Оля Полякова. Артистка буде не тільки зустрічати учасників на балконі, а й планує порадувати телеглядачів своєю піснею. Яку саме композицію Оля обере для виступу на проекті, дізнаємось у неділю під час прямого ефіру.

У дев’ятому випуску зірки перевтіляться в справжніх артистів цирку. Так, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова перевтіляться у силача та його асистентку і станцюють хіп хоп. Іраклі Макацарія зі своє партнеркою покажуть віденський вальс в образах фокусника та чарівного кролика, якого холостяк магічним чином дістане з капелюха.

Фото: 1plus1.ua/tanci-z-zirkami

Денис Берінчик та Катерина Белявська, яких минулого ефіру глядачі повернули в проект, готуються вразити всіх запальним джайвом в образах прибиральника цирку та гімнастки. Michelle Andrade та Женя Кот знову використають в номері пілон. Але цього разу це буде китайський пілон, який вважається особливим цирковим спорядженням для силових трюків.

А Руслан Сенічкін буде приборкувати норовливу тигрицю Яну Цибульську у пристрасному пасадоблі. Чи вдасться парі підкорити своїм танцем серця глядачів аби не потрапити до зони ризику, дізнаємося вже цієї неділі у прямому ефірі проекту "Танці з зірками" на каналі "1+1".

Судді проекту "Танці з зірками" (Фото: 1plus1.ua/tanci-z-zirkami)

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 19 жовтня, знаменита українська телеведуча та учасниця телешоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк відзначає свій день народження.

Зазначимо, що нещодавно учасники популярного телешоу Танці з зірками 2018 одружилися - хореограф і танцюрист Яна Цибульська та чемпіон України з бальних танців Дмитро Жук створили нову осередок суспільства.

Раніше ми писали про те, що не так давно шоу "Танці з зірками 2018" надало глядачам можливість допомогти своєму улюбленцю повернутися на проект і за підсумками голосування на паркет повернулися Денис Берінчик та Катерина Белявська.

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Відео: РБК-Україна