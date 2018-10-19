Топ-модель по-українськи: 2 сезон 8 випуск дивитися онлайн

19 жовтня на Новому каналі показали 8 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 8 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

У центрі кадру – ринг. Навколо горять яскраві прожектори. У правому кутку – хлопець в облягаючому чорному комбінезоні. У лівому – м'язистий боєць в одних тільки шкіряних штанях. Їхні обличчя закривають страшні маски з прорізами для очей, носа і рота. Посеред рингу – досвідчені рефері – Антон Савлепов і Костя Боровський. І все це – зйомки фотосесії на проекті Топ-модель по-українськи.

"Наших учасників чекає фотосесія під назвою "Реслінг", – розповів експерт реаліті Нового каналу Костя Боровський. – Це випробування створено за мотивами кліпу групи "АГОНЬ" "Провокуй", в якому ми з Антоном Савлєповим стали тренерами двох агресивних дівчат-реслерш. Тому я й запросив Антона допомогти оцінювати роботу наших учасників".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи. Фото: Прес-служба

"Нам з Кісток не з чуток відомо, що таке справжня видовищна боротьба, – додав учасник групи "АГОНЬ" Антон Савлепов. – Пощади і виправдань не буде ні для кого! Якщо наші танцівниці зуміли відпрацювати в рингу, немов справжні реслерши, то й майбутні моделі теж зможуть це зробити".

Спеціально для цього випробування Костя Боровський запросив двох каскадерів, які навчили учасників п'яти видовищним прийомів. Безпечним, але дуже яскравим! І запропонував учасникам самостійно розбитися на пари. І тут почалося! Бійки, крики, сварки...

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи. Фото: Прес-служба

"Експерти надали нам офигенную можливість спустити пар, який накопичувався майже два місяці, – заявив Діма Топоринский. – Я вибрав собі в напарники Діму Сукача. Конфлікт, який був між нами минулого тижня, не вичерпано. Мене дратує, що Діма всіх обговорює за спиною. І це випробування – чудовий шанс пояснити йому, що чоловіки так не роблять".

Софі Берідзе належало вийти в ринг з мініатюрною Ясею Крутова.

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи. Фото: Прес-служба

"Давно я не билася, – розповіла Софі, натягуючи на обличчя шкіряну маску. – Першою з кулаками ніколи не лізу. Чекаю, коли на мене піднімуть руку. І ось тоді починається Хіросіма і Нагасакі. В коледжі була неприємна історія. Я йшла після занять на співбесіду. Вся така в сукні і на підборах. На вулиці мене чекали дівчатка. Одна з них підійшла з наїздами, схопила мене за голову. А я у відповідь вирвала у неї половину волосся! Так що я людина неконфліктна, але постояти за себе можу".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи. Фото: Прес-служба

На рингу під час випробування було дуже гаряче. Настільки, що навіть знадобилася допомога медиків швидкої!

Вже не терпиться побачити все наживо? Тоді дивіться новий випуск проекту Топ-модель по-українськи в п'ятницю о 19:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше ми публікували 7 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.