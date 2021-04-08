Тина Кароль едва не потеряла платье на "Липсинк баттл": в сеть попало видео

Конфуз с певицей и ведущей проекта Тиной Кароль произошел во время объявления пары участников, которые должны были показывать свои пародии. Танцовщик Евгений Кот за пару секунд до этого продемонстрировал свой прокачанный пресс. И в этот момент у Тины Кароль расстегнулся верх платья, и оно начало соскальзывать вниз.

Артистка вовремя успела подхватить платье, которое едва не обнажило ее тело. Она рассмеялась и быстро спряталась за стойку ведущей.

"Прекрати показывать свой пресс. Ты видишь, что с ней происходит", - так прокомментировал инцидент второй ведущий шоу, рэпер и продюсер Потап.

Короткий ролик развеселил подписчиков, и они отметили, что ни разу не видели Тину Кароль в таком веселом состоянии.