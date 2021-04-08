Тина Кароль едва не потеряла платье на "Липсинк баттл": в сеть попало видео
С украинской певицей Тиной Кароль на шоу пародий "Липсинк баттл" произошел конфуз. Во время шестого эпизода шоу, у артистки случайно расстегнулось платье.
Видео было опубликовано на странице Instagram телеканала "1+1".
Конфуз с певицей и ведущей проекта Тиной Кароль произошел во время объявления пары участников, которые должны были показывать свои пародии. Танцовщик Евгений Кот за пару секунд до этого продемонстрировал свой прокачанный пресс. И в этот момент у Тины Кароль расстегнулся верх платья, и оно начало соскальзывать вниз.
Артистка вовремя успела подхватить платье, которое едва не обнажило ее тело. Она рассмеялась и быстро спряталась за стойку ведущей.
"Прекрати показывать свой пресс. Ты видишь, что с ней происходит", - так прокомментировал инцидент второй ведущий шоу, рэпер и продюсер Потап.
Короткий ролик развеселил подписчиков, и они отметили, что ни разу не видели Тину Кароль в таком веселом состоянии.
- Такой Тины я еще не видел
- У ПТП глаза на лоб полезли
- Не видно грудь, сделайте второй дубль
- Тина супер
- Такой заразительный смех
- Ой, не могу остановиться смеяться!
- Ржу, не могу! У Тины такой смех заразительный!
- Очень крутая реакция, молодчинка!
- Опаньки! Конфуз у звезд!
- У Тины завораживающий смех!
Напомним, ранее мы писали о том, что Тина Кароль и Балан заинтриговали признаниями на "Голосі країни".
А также рассказывали о том, что Тина Кароль купила для 12-летнего сына землю под Киевом.