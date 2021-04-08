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Тина Кароль едва не потеряла платье на "Липсинк баттл": в сеть попало видео

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 17:27
Тина Кароль едва не потеряла платье на "Липсинк баттл": в сеть попало видео Тина Кароль едва не лишилась платья на шоу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

С украинской певицей Тиной Кароль на шоу пародий "Липсинк баттл" произошел конфуз. Во время шестого эпизода шоу, у артистки случайно расстегнулось платье.

Видео было опубликовано на странице Instagram телеканала "1+1".

Конфуз с певицей и ведущей проекта Тиной Кароль произошел во время объявления пары участников, которые должны были показывать свои пародии. Танцовщик Евгений Кот за пару секунд до этого продемонстрировал свой прокачанный пресс. И в этот момент у Тины Кароль расстегнулся верх платья, и оно начало соскальзывать вниз.

Артистка вовремя успела подхватить платье, которое едва не обнажило ее тело. Она рассмеялась и быстро спряталась за стойку ведущей.

"Прекрати показывать свой пресс. Ты видишь, что с ней происходит", - так прокомментировал инцидент второй ведущий шоу, рэпер и продюсер Потап.

Короткий ролик развеселил подписчиков, и они отметили, что ни разу не видели Тину Кароль в таком веселом состоянии.

  • Такой Тины я еще не видел
  • У ПТП глаза на лоб полезли
  • Не видно грудь, сделайте второй дубль
  • Тина супер
  • Такой заразительный смех
  • Ой, не могу остановиться смеяться!
  • Ржу, не могу! У Тины такой смех заразительный!
  • Очень крутая реакция, молодчинка!
  • Опаньки! Конфуз у звезд!
  • У Тины завораживающий смех!

Напомним, ранее мы писали о том, что Тина Кароль и Балан заинтриговали признаниями на "Голосі країни".

А также рассказывали о том, что Тина Кароль купила для 12-летнего сына землю под Киевом.

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