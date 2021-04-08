Тіна Кароль ледь не втратила сукню на "Ліпсінк баттл": у мережу потрапило відео

З українською співачкою Тіною Кароль на шоу пародій "Ліпсінк баттл" стався конфуз. Під час шостого епізоду шоу, в артистки випадково розстебнулася сукня.

Конфуз зі співачкою і ведучою проєкту Тіною Кароль стався під час оголошення пари учасників, які повинні були показувати свої пародії. Танцівник Євген Кіт за пару секунд до цього продемонстрував свій прокачаний прес. І в цей момент у Тіни Кароль розстебнувся верх сукні, і воно почало зісковзувати вниз.

Артистка вчасно встигла підхопити плаття, яке ледь не оголило її тіло. Вона розсміялася і швидко сховалася за стійку ведучої.

"Припини показувати свій прес. Ти бачиш, що з нею відбувається", - так прокоментував інцидент другий ведучий шоу, репер та продюсер Потап.

Короткий ролик розвеселив дописувачів, і вони зазначили, що жодного разу не бачили Тіну Кароль у такому веселому стані.