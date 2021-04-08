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Тіна Кароль ледь не втратила сукню на "Ліпсінк баттл": у мережу потрапило відео

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 17:27
Тіна Кароль ледь не втратила сукню на "Ліпсінк баттл": у мережу потрапило відео Тіна Кароль ледь не втратила сукню на шоу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З українською співачкою Тіною Кароль на шоу пародій "Ліпсінк баттл" стався конфуз. Під час шостого епізоду шоу, в артистки випадково розстебнулася сукня.

Відео було опубліковано на сторінці Instagram телеканалу "1+1".

Конфуз зі співачкою і ведучою проєкту Тіною Кароль стався під час оголошення пари учасників, які повинні були показувати свої пародії. Танцівник Євген Кіт за пару секунд до цього продемонстрував свій прокачаний прес. І в цей момент у Тіни Кароль розстебнувся верх сукні, і воно почало зісковзувати вниз.

Артистка вчасно встигла підхопити плаття, яке ледь не оголило її тіло. Вона розсміялася і швидко сховалася за стійку ведучої.

"Припини показувати свій прес. Ти бачиш, що з нею відбувається", - так прокоментував інцидент другий ведучий шоу, репер та продюсер Потап.

Короткий ролик розвеселив дописувачів, і вони зазначили, що жодного разу не бачили Тіну Кароль у такому веселому стані.

  • Такий Тіни я ще не бачив
  • У ПТП очі на лоб полізли
  • Не видно груди, зробіть другий дубль
  • Тіна супер
  • Такий заразливий сміх
  • Ой, не можу зупинитися сміятися!
  • Ржу, не можу! У Тіни такий сміх заразливий!
  • Дуже крута реакція, молодчинка!
  • Опаньки! Конфуз у зірок!
  • У Тіни дивовижний сміх!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тіна Кароль та Балан заінтригували зізнаннями на "Голосі країни".

А також розповідали про те, що Тіна Кароль купила для 12-річного сина землю під Києвом.

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