Тіна Кароль ледь не втратила сукню на "Ліпсінк баттл": у мережу потрапило відео
З українською співачкою Тіною Кароль на шоу пародій "Ліпсінк баттл" стався конфуз. Під час шостого епізоду шоу, в артистки випадково розстебнулася сукня.
Відео було опубліковано на сторінці Instagram телеканалу "1+1".
Конфуз зі співачкою і ведучою проєкту Тіною Кароль стався під час оголошення пари учасників, які повинні були показувати свої пародії. Танцівник Євген Кіт за пару секунд до цього продемонстрував свій прокачаний прес. І в цей момент у Тіни Кароль розстебнувся верх сукні, і воно почало зісковзувати вниз.
Артистка вчасно встигла підхопити плаття, яке ледь не оголило її тіло. Вона розсміялася і швидко сховалася за стійку ведучої.
"Припини показувати свій прес. Ти бачиш, що з нею відбувається", - так прокоментував інцидент другий ведучий шоу, репер та продюсер Потап.
Короткий ролик розвеселив дописувачів, і вони зазначили, що жодного разу не бачили Тіну Кароль у такому веселому стані.
- Такий Тіни я ще не бачив
- У ПТП очі на лоб полізли
- Не видно груди, зробіть другий дубль
- Тіна супер
- Такий заразливий сміх
- Ой, не можу зупинитися сміятися!
- Ржу, не можу! У Тіни такий сміх заразливий!
- Дуже крута реакція, молодчинка!
- Опаньки! Конфуз у зірок!
- У Тіни дивовижний сміх!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тіна Кароль та Балан заінтригували зізнаннями на "Голосі країни".
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