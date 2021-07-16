Танцы со звездами: стало известно имя нового судьи (фото)

Судьей в новом сезоне " Танцы со звездами " станет чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский. Это украино-американский хореограф, победитель Dancing With The Stars.

Чмерковский был выбран благодаря традиционному #танціззіркамиchallenge – ежегодного челленджа, с помощью которого звезды приглашают друг друга в шоу. Об этом сообщили в пресс-службе "1+1".

Участник "Танцев со звездами" Олег Фагот Михайлюта вчера кинул вызов пяти известным украинским и заграничным артистам: Грегу Чапкису, Франсиско Гомесу, Александру Зарицкому, Максу Чмерковскому и MONATIK. А сегодня Чмерковский принял вызов.

Как рассказал танцовщик из Одессы, он будет судить звездные пары с другими членами жюри, а не выходить на паркет в качестве участника.

"Шоу "Танцы со звездами" для меня очень особенное. Больше 14 лет я выходил на паркет американской версии шоу Dancing With The Stars как участник, получил кубок победителя. Все эти годы я смотрел украинскую версию и был в восторге от всего: от невероятного прогресса звезд до чувственных и сильных постановок. Признаюсь, я много лет хотел участвовать в шоу на своей Родине – в Украине. И в этом сезоне мы с вами наконец-то встретимся на "Танцах со звездами", - рассказал Чмерковский.

Он добавил, что будет ожидать от участников много эмоций и технику.

"Я стал новым судьей проекта. Это интересный и волнующий опыт. Я ожидаю от сезона в первую очередь праздник танца и красоты, филигранной техники от участников и неподдельных эмоций", - так прокомментировал новый судья свое участие в шоу.

Фото: Макс Чмерковский - новый судья "Танцы со звездами" (Пресс-служба 1+1)

Кто еще будет участвовать в следующем сезоне "Танцы со звездами" – станет известно в ближайшее время.