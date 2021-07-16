Танці з зірками: стало відомо ім'я нового судді (фото)

Суддею в новому сезоні " Танці з зірками "стане чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський. Це україно-американський хореограф, переможець Dancing With The Stars.

Чмерковський був обраний завдяки традиційному # танціззіркаміchallenge-щорічного челенджу, за допомогою якого зірки запрошують один одного в шоу. Про це повідомили в пресслужбі "1+1".

Учасник "Танців з зірками" Олег Фагот Михайлюта вчора кинув виклик п'яти відомим українським і закордонним артистам: Грегу Чапкісу, Франсіско Гомесу, Олександру Зарицькому, Максу Чмерковському і MONATIK. А сьогодні Чмерковський прийняв виклик.

Як розповів танцівник з Одеси, він судитиме зіркові пари з іншими членами журі, а не вийде на паркет в якості учасника.

"Шоу" Танці з зірками " для мене дуже особливе. Понад 14 років я виходив на паркет американської версії шоу Dancing With The Stars як учасник, отримав кубок переможця. Всі ці роки я дивився українську версію і був у захваті від усього: від неймовірного прогресу зірок до чуттєвих і сильних постановок. Зізнаюся, я багато років хотів брати участь у шоу на своїй Батьківщині – в Україні. І в цьому сезоні ми з вами нарешті зустрінемося на" Танцях з зірками", - розповів Чмерковський.

Він додав, що чекатиме від учасників багато емоцій і техніки.

"Я став новим суддею проєкту. Це цікавий і зворушливий досвід. Я очікую від сезону в першу чергу свято танцю і краси, філігранної техніки від учасників і непідробних емоцій", - так прокоментував новий суддя свою участь в шоу.

Фото: Макс Чмерковський - новий суддя" Танці з зірками" (пресслужба 1+1)

Хто ще братиме участь у наступному сезоні "Танці з зірками" - стане відомо найближчим часом.