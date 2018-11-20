"Такий менталітет українців": Фреймут висловилася про закриття шоу "Оля"

Фото: Ольга Фреймут (коллаж РБК-Украина)

Телеведуча розповіла про можливість другого сезону проекту

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, що ж сталося з її розважальним шоу "Оля", яке протрималося в ефірі всього місяць. Відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці проекту.

За словами Фреймут, проект закрили, а лише призупинили.

"Його не закрили. Просто відзняли пробний сезон, 20 випусків. І наступний сезон, якщо вийде, вийде трохи іншим. Тому що безконфліктність в кадрі, яку ми пропонували з Америки... Є ж такий проект "Шоу Елен". І суть цього шоу в тому, що там взагалі немає конфлікту. Тобто, якщо до тебе приходить зірка, вона з тобою розмовляє на побутові теми, але ні в якому разі ми не торкаємося болючих для неї чи для нього питань. Тому цей формат для України дуже дивний, незвичний", - заявила ведуча.

Відео: (instagram.com/oliashow)

Телеведуча пояснила, що люди придивляються до цього формату і не розуміють, чому Ольга Фреймут така добра в кадрі.

"Якщо робити другий сезон, то потрібно додати конфлікту. Виключно позитивна програма не має шансу довго жити. На жаль, такий менталітет українців", - підкреслила телезірка.

Фото: Ольга Фреймут і Леся Нікітюк на шоу "Оля" (instagram.com/oliashow)

Нагадаємо, останній випуск шоу "Оля" відбувся в кінці вересня. Чутки про закриття проекту з'явилися всього через три тижні після прем'єри – причиною називалися низькі рейтинги. Шоу "Оля" є адаптацією американського проекту "Шоу Елен Дедженерес". Цей проект успішно йде вже 15 років і популярний не тільки в Штатах.

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Відео: Ольга Фреймут. Цікаві факти (РБК-Україна)