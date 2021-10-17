"Співають всі!": 16-летний одессит победил в финале грандиозного шоу (видео)

16 октября состоялся финал 1 сезона самого масштабного талант-шоу "Співають всі!" на канале "Украина".
За главный приз - 500 тысяч гривен - боролись 14 участников, но лишь одному из них улыбнулась удача и достались самые высокие баллы от представителей звездной "сотни" судей во главе с Натальей Могилевской.
Кто выиграл в шоу "Співають всі!" и как прошел финальный выпуск проекта - читайте и смотрите в нашем материале далее.
В конце финального выпуска на сцене осталось трое сильнейших конкурсантов, среди которых были:
Участники сошлись в последнем вокальном поединке, после чего стало понятно - главный приз и почетное звание победителя первого сезона суперпопулярного шоу получил талантливый юноша Муаяд Абдельрахим.
Муаяд Абдельрахим победил в шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")
"Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал", - поделился победитель шоу.
По словам Муаяда, победа в шоу - это большой шаг вперед и огромный толчок.
"Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать - я буду работать еще больше, буду становиться лучше и ни в коем случае не оставлю это дело", - сказал юноша.
Добавим, что в полуфинале "Співають всі!" несколько недель назад Муаяд Абдельрахим поразил всех исполнением песни "Люди, як кораблі".
Видео его выступления собрало более 200 тысяч просмотров.
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