Сильні вокалістки: за кого голосувати у Нацвідборі на Євробачення 2019 серед сольних учасниць

TAYANNA, VERA KEKELIA і КiRA MAZUR (колаж: LITE)

TAYANNA, VERA KEKELIA і КiRA MAZUR — всі учасниці по-своєму унікальні, але талановиті

Серед 16-ти учасників Національного відбору на Євробачення 2019, який стартує 9 лютого, виділяється цікаве "жіноче тріо" солісток: TAYANNA, VERA KEKELIA і КiRA MAZUR. Дівчата вже в лютому покажуть свої номери вимогливому журі Нацвідбору — ми побачимо знайому трійку українських виконавців: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Зазначимо, що саме таким був склад журі Національного відбору на Євробачення 2018.

LITE пропонує ближче познайомитися з трійкою сольних виконавців і визначитися з вибором вже зараз, залишивши свій голос за одну із учасниць.

TAYANNA (Тетяна Решетняк)

TAYANNA вийде на сцену Нацвідбору вже втретє (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA — мабуть, одна з найбільш відомих глядачеві учасниць Нацвідбору. 34-річна співачка буде боротися за право представляти Україну на популярному музичному конкурсі вже втретє!

У 2017 році з англомовною піснею "I Love You" дівчина заслужила друге місце Нацвідбору, поступившись першістю групі O. Torvald. Ох, скільки ж тоді було суперечок і обговорень, коли народне журі розділилося між "жіночністю" і "роком". І все ж глядачі зробили свій вибір!

TAYANNA три роки була в шлюбі, народивши в 2013 році синочка Даніеля (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

В 2018 році Таня Решетняк вирішила знову спробувати свої сили. На цей раз уродженка Чернівців віддала перевагу запальній пісні українською мовою — "Леля". Однак попередня ситуація повторилася знову. Незважаючи на те, що вибухова "Леля" звучала звідусіль, TAYANNA знову дісталося друге місце Нацвідбору на Євробачення 2018. Перше місце зайняв MELOVIN.

TAYANNA з піснею "Леля" під час Національного відбору на Євробачення 2018

І ось, в 2019 році екс-солістка групи "Гарячий Шоколад" і учасниця "Голосу Країни 2016" вже втретє продемонструє журі та глядачам свої таланти. Чи буде "число три" для неї щасливим, дізнаємося в лютому.

TAYANNA — Тетяна Решетняк (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

До речі, цікаво, що на "Голосі країни" у 2016 році Решетняк виступила з піснею "Край, мій рідний край", коли до неї повернулися всі три члена журі шоу. Тоді дівчина залишила свій вибір на команді Потапа. Тетяна дійшла до фіналу і... зайняла друге місце. Так що українській співачці і авторові пісень пора вже перебороти це "закляття другого місця".

VERA KEKELIA (Віра Кекелія)

Віра Кекелія спробує свої сили у Нацвідборі на Євробачення вперше (фото: instagram.com/kekeliavera)

З 32-річною співачкою з Харкова українці познайомилися в 2010 році, коли під ім'ям Віра Варламова дівчина пройшла у фінал проекту "Суперзірка" на "1+1". Талановиту виконавицю помітили і вже в 2011 році запросили її в групу "А. Р. М. I. Я".

А. Р. М. І. Я — "Я тебя люблю"

В популярному колективі Кекелія пробула п'ять років, після чого зробила перерву, щоб "зосередитися на особистому житті". При цьому інші учасниці групи запевняли, що жодних конфліктів у Віри ні з дівчатами, ні з продюсерами не було.

Забігаючи наперед відзначимо, що заміж Кекелія вийшла в жовтні 2017 року. Її обранцем став фіналіст "Голосу країни 7" Роман Дуда. Пара сформувалася під час проекту.

Віра Кекелія і Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

В 2016 році Віра знову повертається до творчості, ставши учасницею джазового оркестру "Radioband".

Її життя круто змінилася після участі в сьомому сезоні "Голосу країни", тоді тренером співачки був Сергій Бабкін. Кекелія дійшла до суперфіналу.

І понеслась... Завдяки участі в "Голосі країни" Кекелія змогла заявити про себе, як про сольну виконавицю, яка також сама пише собі пісні.

VERA KEKELIA — Віра Кекелія (фото: instagram.com/kekeliavera)

Вже влітку 2018 Віра презентувала свій перший сольний хіт "Похожи", присвятивши його коханому. Пізніше на романтичну пісню вийшов зворушливий кліп.

Восени 2018-го Кекелія і Дуда представили спільний сингл "Тобі", присвячений першій річниці їхнього весілля. Автором композиції виступив сам чоловік Кекелії.

DUDA ft. VERA KEKELIA — "Тобі"

До речі, Кекелія також є учасницею проекту "Жіночий Квартал 95", презентація якого відбулася у вересні 2018 року. Так, співачка змогла проявити свій акторський талант і спробувати себе в ролі гумористи.

КiRA MAZUR (Кіра Мазур)

Кіра Мазур (фото: instagram.com/kira__mazur)

Кіра Мазур (справжнє ім'я — Олена) — одна з найбільш екстравагантних учасниць Нацвідбору на Євробачення 2019.

Народилася 21 липня 1991 в місті Погребище Вінницької області в музичній сім'ї: батько — професійний музикант, саксофоніст, мама була вчителем фортепіано в музичній школі.

Мазур — співачка, композитор і автор текстів. У своїй творчості дівчина поєднує український фолк з різними музичними стилями. При цьому виділяється її дивовижний голос і манера виконання.

KiRA MAZUR — "Я би"

Молода співачка з дитинства знала, чому хоче присвятити своє життя, приймаючи участь у різних конкурсах і фестивалях. У 2014 році Мазур представила першу авторську пісню "Карі очі", після чого почала стукати в "продюсерські двері". Однак раз за разом чула, що вона — "не формат".

Тому KiRA MAZUR вирішила спробувати удачу у зарубіжних продюсерів. У підсумку, свою допомогу у 2015 році їй запропонував французький продюсер Kerredine Soltani. Пізніше дівчина записала пісню французькою мовою. А навесні 2016 року співачка записала свою першу відеороботу на пісню "Карі очі".

KiRA MAZUR — "Карі очі"

З 2017 року Кіра Мазур активно випускає нові пісні. У жовтні 2018 MAZUR представила свій дебютний альбом "МІЙ FOLK".

На даний момент на її рахунку — 6 кліпів, більше 10 хітів.

Кіра Мазур (фото: instagram.com/kira__mazur)

До речі, раніше LITE писав, що зірка Євробачення 2019 Сальвадор Собрал вразив кардинальною зміною іміджу.

Також ми писали, хто такий KHAYAT і що у нього спільного з Вакарчуком.