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В шоу "Маска" рассекретили еще одного персонажа: кто скрывался в образе Месяца

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 22:03
В шоу "Маска" рассекретили еще одного персонажа: кто скрывался в образе Месяца Шоу Маска 10 выпуск (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Анна Киселева

В десятом выпуске шоу "Маска" впервые за долгое время показали нового персонажа. Месяц впечатлил уникальным тембром и ярким костюмом. Знаменитость в блестящем костюме исполнила песню New York, New York и заставила спорить звездных детективов о ее личности.

Но чтобы помочь коллегам по цеху, Месяц давала подсказки.

"Наконец меня пригласили на это шоу, а то только Солнце и Солнце. Обожаю фотостудии, ведь именно оттуда началась моя карьера. Могу быть там часами и с удовольствием работать, потому что когда занимаешься своим делом, то кайфуешь от процесса, чего и вам желаю. Позировать на крыше или эротические фотосессии – все равно, ведь это часть моей профессии", – сказал мечтательный Месяц.

Первое предположение выдвинул Андрей Данилко, который настаивал на том, что загадочным гостем является надежда Мейхер. Оля Полякова категорически не согласилась с коллегой, как и NK, которая решила, что это Монро.

Но Данилко точно уверен, что это экс-участница "ВИА Гры".

"Надя, это ты. Снимай все и иди домой, Надя!", – сказал Андрей Михайлович.

Он даже предложил Поляковой поспорить на 500 гривен.

Когда Месяц снял маску, все зрители были в шоке, ведь это на самом деле Надежда Мейхер!

"Андрюша, кто, как не ты знает меня лучше всех здесь присутствующих!? Однако надо было ставить больше, хотя бы на 500 долларов. Ты сразу узнал мой голос – класс!", – отметила Надежда Мейхер на сцене гипершоу "Маска".

В шоу &quot;Маска&quot; рассекретили еще одного персонажа: кто скрывался в образе Месяца

Месяц на шоу "Маска" - 10 выпуск (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, что ранее шоу "Маска" покинуло сразу две знаменитости.

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