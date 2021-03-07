Шоу "Маска": проект покинули сразу две знаменитости

7 выпуск шоу "Маска" закончился двумя открытиями за один вечер. В конце эфира свою маску сняла Роза, а также специальный гость программы – Махаон. Кто скрывался в костюмах, а также как прошел эфир от 6 марта – читайте ниже.

В 7 выпуске на сцене шоу выступило 5 участников группы А: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, романтический Дракон, соблазнительная Роза и трогательное Жабеня. Кроме того, в седьмом эпизоде проекта зрители и звездные детективы познакомились с совершенно новым героем – фантастическим Махаоном. И только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Махаон – гость масштабного шоу "Маска".

По результатам общего голосования в номинацию попали Роза и Дракон. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 7 выпуске и раскроет свою личность Роза.

Только пришедшему на проект Махаону пришлось снять маску вскоре после своего выступления. Под этим образом скрывалась певица Наталья Могилевская.

Угадать, кто находился в костюме Розы было сложнее. Звездные детективы выдвигали версии, что это может быть олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Но по подсказкам Настя Каменских отвергла эту версию, допустив, что под маской может быть актриса. Оля Полякова и DZIDZIO отметили, что это может быть ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик, ведь она – известная актриса и имеет такую же красивую фигуру, как и Роза.

Чтобы убедиться в своей предыдущей догадке, Королева ночи поставила Розе вопрос.

"Твоя крестная мама – выдающаяся певица Украины?" – поинтересовалась Оля, ведь известно, что Алину Гросу крестила Ирина Билык.

Но Роза заявила, что на неинтересные вопросы отвечать не будет. Тогда звездные детективы предложили версии, что под этим костюмом могут скрываться певицы DOROFEEVA, Lida Lee или экс-участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая.

Как оказалось, под образом Розы скрывалась известная украинская певица и актриса Алина Гросу.

"Всем привет! Очень давно хотелось со всеми поздороваться именно как Алина Гросу. Мне очень приятно, что на этом проекте я начала открываться по-другому: была более раскованной, говорила те вещи, которые в жизни я бы не сказала, и демонстрировала другой вокал. Иногда – более детский голос, иногда – низкий, который очень редко можно услышать в моих песнях", – отметила Алина Гросу.