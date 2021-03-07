Шоу "Маска": проект покинули відразу дві знаменитості

7 випуск шоу "Маска" закінчився двома відкриттями за один вечір. Наприкінці ефіру свою маску зняла Троянда, а також спеціальний гість програми – Махаон. Хто переховувався в костюмах, а також як пройшов ефір від 6 березня – читайте нижче.

У 7 випуску на сцені шоу виступило 5 учасників групи А: яскраве Сонце, епатажний панк-рокер Сом, романтичний Дракон, чарівна Троянда і зворушливе Жабеня. Крім того, в сьомому епізоді проєкту глядачі і зоряні детективи познайомилися з абсолютно новим героєм – фантастичним Махаоном. І тільки по одному виступу довелося вгадати, яка суперзірка сховалася в цьому фантастичному образі, адже Махаон – гість масштабного шоу "Маска".

За результатами загального голосування в номінацію потрапили Троянда і Дракон. Глядачі вирішили, що з цих учасників покине шоу в 7 випуск і розкриє свою особистість Роза.

Махаону довелося зняти маску незабаром після свого першого виступу. Під цим образом ховалася співачка Наталія Могилевська.

Вгадати, хто перебував у костюмі Троянди було складніше. Зоряні детективи висували версії, що це може бути олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Але за підказками Настя Каменських відкинула цю версію, припустивши, що під маскою може бути актриса. Оля Полякова та DZIDZIO зазначили, що це може бути ведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик, адже вона – відома актриса і має таку ж красиву фігуру, як та Троянда.

Щоб переконатися у своїй попередній здогадці, Королева ночі поставила Розі питання.

"Твоя хрещена мама – видатна співачка України?" – запитала Оля, адже відомо, що Аліну Гросу хрестила Ірина Білик.

Але Троянда заявила, що на нецікаві питання відповідати не буде. Тоді зоряні детективи запропонували версії, що під цим костюмом можуть ховатися співачки DOROFEEVA, Lida Lee або ексучасниця групи "ВІА Гра" Альона Вінницька.

Як виявилося, під образом Троянди ховалася відома українська співачка і актриса Аліна Гросу.

"Всім привіт! Дуже давно хотілося з усіма привітатися саме як Аліна Гросу. Мені дуже приємно, що на цьому проєкті я почала відкриватися по-іншому: була більш розкутою, говорила ті речі, які в житті я б не сказала, і демонструвала інший вокал. Іноді – більш дитячий голос, іноді – низький, який дуже рідко можна почути в моїх піснях", – зазначила Аліна Гросу.