"Ревизор с Тищенко": команду проекта дерзко послали в Житомире

Фото: Ревизор с Тищенко (коллаж РБК-Украина)

Управляющий местного паба, придумавший скандальную табличку на манер награды проекта, ответит за свое творение в студии пост-шоу

Телеведущий и экс-участник Танцев со звездами 2018 Николай Тищенко вместе с командой своего шоу "Ревизор с Тищенко" побывал в Житомире. Как отмечает пресс-служба шоу, этот город имеет все шансы получить звание "город контрастов", если говорить о проверках местных ресторанов, отелей и салона красоты.

Фото: Николай Тищенко (пресс-служба)

Для начала их ждал приятный контраст - отель "Ялинка", который пять лет назад команда окрестила "мертвым" из-за повсеместно жуткого состояния, порадовал свежим ремонтом. Увиденное не на шутку удивило Николая Тищенко и его соведущую и шеф-редактора проекта Анну Жижу. Она застала "убитые" времена гостиницы, больше напоминающей локацию для фильма ужасов. Чудеса перевоплощения и усилия руководства, приложенные для "апгрейда", приятно удивили команду социального реалити.

Фото: "Ревизор с Тищенко" в Житомире (пресс-служба)

Однако, как оказалось позже, не все так же радушно ждали визита команды. К примеру, паб "Ланселот" еще до приезда съемочной группы разжился собственной табличкой, сделанной на манер награды проекта. Только вместо коронного "ревизорского" жеста там красовалась комбинация со средним пальцем, а возле нее – надпись "Ревізор іде на*"… Зал поражал похабными деталями интерьера не меньше, чем псевдонаграда. Но хуже "креативного" дизайна оказалось только состояние кухни, которую смело можно назвать кулинарным адом.

Фото: "Ревизор с Тищенко" в Житомире (пресс-служба)

К слову, управляющий паба (и по совместительству – автор скандальной таблички) не постеснялся приехать в студию пост-шоу "Страсти по Ревизору". Именно там эксперты расскажут, какие последствия светят мужчине за его сомнительный креатив.

Также команда проведет повторную ревизию фастфуда "Час поїсти", который три года назад уже получил фирменную награду проекта. Однако если верить многочисленным отзывам посетителей, щедрый комплимент команды трехлетней давности существенно расслабил персонал.

Напомним, ранее Николай Тищенко с женой показали костюмы для Хэллоуина. В комментариях к снимку подписчики Тищенко отмечают их шикарные костюмы и несколько иронизируют.

Кстати, в свежем выпуске шоу "Вечерний квартал" жестко высмеяли выступление Тищенко на Танцах со звездами. При этом роль Тищенко досталась пародисту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 28 октября состоялся уже 10-й по счету эфир Танцев со звездами 2018. Выпуск прошел под темой "Обмен партнерами". Кроме того, разогревала зал группа The Hardkiss — специальный гость проекта.

Танцы со звездами 2018: официальная презентация