"Ревізор з Тищенко": команду проекту зухвало послали в Житомирі

Фото: Ревізор з Тищенко (колаж РБК-Україна)

Керуючий місцевого пабу, який придумав скандальну табличку на зразок нагороди проекту, відповість за своє творіння в студії пост-шоу

Телеведучий і екс-учасник Танців з зірками 2018 Микола Тищенко разом з командою свого шоу "Ревізор з Тищенко" побував у Житомирі. Як зазначає прес-служба шоу, це місто має всі шанси отримати звання "міста контрастів", якщо говорити про перевірки місцевих ресторанів, готелів та салону краси.

Фото: Микола Тищенко (прес-служба)

Для початку їх чекав приємний контраст - готель "Ялинка", який п'ять років тому команда охрестила "мертвим" через повсюдно моторошний стан, порадував свіжим ремонтом. Побачене не на жарт здивувало Миколу Тищенка і його співведучу і шеф-редактора проекту Ганну Жижу. Вона застала "убиті" часи готелю, що більше нагадує локацію для фільму жахів. Дива перевтілення і зусилля керівництва, докладені для "апгрейду", приємно здивували команду соціального реаліті.

Фото: "Ревізор з Тищенка" у Житомирі (прес-служба)

Однак, як виявилося пізніше, не всі так само радо чекали візиту команди. Приміром, паб "Ланселот" ще до приїзду знімальної групи розжився власною табличкою, зробленої на зразок нагороди проекту. Тільки замість коронного "ревізорського" жесту там красувалася комбінація з середнім пальцем, а біля неї – напис "Ревізор іде на*"... Зал вражав паскудними деталями інтер'єру не менше, ніж псевдонагорода. Але гірше "креативного" дизайну виявився тільки стан кухні, яку сміливо можна назвати кулінарним пеклом.

Фото: "Ревізор з Тищенка" у Житомирі (прес-служба)

До речі, керуючий пабу (і за сумісництвом – автор скандальної таблички) не посоромився приїхати в студію пост-шоу "Пристрасті по Ревізору". Саме там експерти розкажуть, які наслідки світять чоловікові за його сумнівний креатив.

Також команда проведе повторну ревізію фастфуду "Час поїсти", який три роки тому вже отримав фірмову нагороду проекту. Однак якщо вірити численним відгуками відвідувачів, щедрий комплімент команди трирічної давності суттєво розслабив персонал.

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко з дружиною показали костюми для Хеллоуїна. У коментарях до знімка передплатники Тищенко відзначають їх шикарні костюми і кілька іронізують.

До речі, у свіжому випуску шоу "Вечірній квартал" жорстко висміяли виступ Тищенко на Танцях з зірками. При цьому роль Тищенко дісталася пародистові Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 28 жовтня відбувся вже 10-й за рахунком ефір Танців з зірками 2018. Випуск пройшов під темою "Обмін партнерами". Крім того, розігрівала зал група The Hardkiss — спеціальний гість проекту.

Танці з зірками 2018: офіційна презентація