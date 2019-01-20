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"Путешествие в мир музыки начинается": MONATIK ярко анонсировал Голос Країни 9

Lite » ТВ-шоу 20.01.2019 - 16:49
"Путешествие в мир музыки начинается": MONATIK ярко анонсировал Голос Країни 9
Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Артист первый раз будет в жюри этого шоу

Украинский популярный певец MONATIK, который недавно показал редкое фото своей жены,  анонсировал выход нового выпуска музыкального шоу Голос країни 9. Исполнитель ярко описал выход нового сезона на своей страничке в Instagram. Отметим, что артист первый раз сядет в тренерское кресло вокальной передачи, до этого Дмитрий оценивал участников на шоу Голос діти. Компанию в жюри ему составит Дан Балан.

ГолосКраїни - это о мечте, это о вере, это о невероятных судьбах людей, обладающих, врожденным или приобретённым на жизненном пути талантом , проникающим в наши сознания и провоцирующим на такие необходимые нам эмоции . Мы станем свидетелями рождения новых артистов, нового звука. Этот сезон особенный, я искренне в этом убежден и рад быть тренером лучшего вокального шоу страны. Уже сегодня Голос проникнет в ваши мониторы, гаджеты , будни и выходные. Не пропусти goloskrainy_official на @1plus1_ua !!! Путешествие в мир музыки начинается... " - написал артист.

Напомним, что новый выпуск вокального соревнования выйдет 20 января в 21:00 на канале "1+1".

&quot;Путешествие в мир музыки начинается&quot;: MONATIK ярко анонсировал Голос Країни 9

&quot;Путешествие в мир музыки начинается&quot;: MONATIK ярко анонсировал Голос Країни 9

Скриншот поста (instagram.com/monatik_official)

Пользователи в комментариях написали, что с нетерпением ждут нового выпуска, а особенно Дмитрия в тренерском кресле.

"Уже сегодня Голос країни, который мы ждали с нетерпением.", - написала christy_dendura.

"Очень ждем", - отметила  valeria_efremova_..

"Дима, ты крут!" - прокомментировала theukraine1.

&quot;Путешествие в мир музыки начинается&quot;: MONATIK ярко анонсировал Голос Країни 9

&quot;Путешествие в мир музыки начинается&quot;: MONATIK ярко анонсировал Голос Країни 9

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

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Кстати,  первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

 

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